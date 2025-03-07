Вчений навів п'ять наукових доказів існування потойбічного життя

Існування потойбічного життя - одна з тем, обговорення яких не закінчується ніколи. Є люди, які впевнені - "по ту сторону" є життя, але в іншому вимірі, іншому вигляді, у паралельному всесвіті, пекло або рай і таке інше. А є ті, хто впевнені, що смерть людини - це кінцева зупинка.

Які наукові докази існування потойбічного життя знайшов астрофізик та християнський дослідник Х'ю Росс, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Мільйони людей у світі сприймають смерть як останній, неминучий момент, коли свідомість припиняє своє існування. Але для інших - це початок нового життя в новому царстві, точці, де наші душі виходять з земних тіл і починають загробне життя.

Канадський астрофізик та християнський дослідник вважає, що є п'ять чи навіть шість доказів того, що потойбічне життя все ж таки існує.

"Я бачу п'ять чи шість рядків доказів існування трансцендентного царства за його межами. Іншими словами, біблійне "небо", духовна сфера існування Бога", - заявив Росс.

За межами Всесвіту є ще щось

Сучасна наука визнає, що існує фундаментальна межа того, що людство здатне спостерігати у космосі. Цей спостережуваний "Всесвіт" має діаметр 93 мільярди світлових років і продовжує розширюватися щороку. Розмір Всесвіту невідомий, і він може бути чи не бути нескінченним, але завжди є межа того, скільки людство здатне спостерігати.

"Враховуючи наявність маси у Всесвіті та надійність загальної теорії відносності для опису руху масивних тіл, ми можемо математично довести необхідність існування причинного агента - Творця, за межами просторово-часових вимірів. Творець відповідає за створення простору та часу, а також усієї матерії та енергії, з яких складається космос", - пояснює доктор Росс.

Сама наявність цієї межі спостереження логічно вказує на існування реальності за її межами - сфери, яку ми не можемо безпосередньо дослідити протягом фізичного життя. Що знаходиться за межами Всесвіту? (фото: pixabay.com)

Точність біблійних передбачень

Другою підказкою астрофізик назвав "доведену надійність" Біблії, яка широко розповідає про сферу, яку ми називаємо небесами.

Наприклад, Книга Даниїла Старого Завіту дає конкретні передбачення щодо підйому та падіння майбутніх імперій, таких як Вавилонська імперія та Середньо-Перська імперія.

"Хоча Біблія, безумовно, є (і часто була) предметом неправильного тлумачення, розумно виправдані тлумачення показують, що те, що Біблія записує про історію, науку та географію, є правильним", - вважає вчений.

Він стверджує, що Біблія натякає на наукові явища, які будуть відкриті людьми в майбутньому після її написання, а саме - Великий вибух. Згідно з науковою теорією Великого вибуху, Всесвіт вибухнув з однієї хвилини приблизно 14 мільярдів років тому.

Письменники Біблії стверджували дві фундаментальні властивості Великого вибуху - трансцендентний космічний початок і Всесвіт, який зазнає загального, постійного розширення.

В Ісаї 42:5 обидві ці властивості були проголошенні - "Так говорить Господь, Той, Хто створив небеса та розпростер їх".

"Така послідовна передбачувальна сила є доказом того, що послання Біблії походить не від людини, а скоріше від Джерела, яке виходить за межі Всесвіту", - каже доктор Росс.

Християне скажуть, що жодне пророцтво з Біблії не було доведено помилковим, хоча вчені зазначають, що не всі події в Біблії можливі. Наприклад, жоден дерев'яний ковчег не міг би вмістити по дві тварини, хоча він міг би триматися на воді. Не все, описане у Біблії, могло відбуватися насправді (фото: pixabay.com)

НЛО

Третім доказом є спостереження непізнаних літаючих об'єктів (НЛО), які демонструють властивості, що суперечать законам фізики. Відомий приклад - НЛО "Тік-Так", зафіксований ВМС США у 2004 році, який рухався способами, неможливими для жодного відомого фізичного об'єкта.

Французький астрофізик Жак Валле описує НЛО як "позавимірні" або "міжвимірні" явища. А швейцарський психіатр Карл Юнг порівнював їх з "технологічними ангелами" або "дивами фізики".

"Існування нефізичних сутностей, які водночас спричиняють фізичні ефекти, є сильним аргументом на користь існування реальності за межами нашого матеріального світу", - зазначає доктор Росс. Існування НЛО може стати доказом існування потойбічного світу (фото: pixabay.com)

Передсмертний досвід

Четвертий доказ походить від досліджень навколосмертних переживань (NDE) - яскравих і часто трансформаційних життя епізодів свідомості, пов'язаних зі смертю або неминучою смертю.

Багато навколосмертних переживань виникають в екстремальних фізіологічних умовах, таких як травма, припинення мозкової діяльності, глибока загальна анестезія або зупинка серця. За таких умов ніяке усвідомлення чи чуттєвий досвід не повинні бути можливими відповідно до домінуючих поглядів у нейронауці.

Частиною типового NDE є позатілесний досвід - відчуття, що свідомість залишає тіло і навіть дивиться на себе згори. Інші типові відчуття включають занурення в яскравий тунель або темряву, відчуття спокою чи благополуччя та бачення майбутніх подій, які ще тільки мають відбутися. Ці відчуття узгоджуються з християнськими віруваннями про те, що душа залишає тіло під час смерті.

"Деякі твердження про NDE можна пояснити браком кисню в мозку. Однак багато інших залишаються твердо встановленими", - додав доктор Росс.

Люди, які пережили клінічну смерть, часто розповідають про позатілесний досвід, подорож через світлий тунель, відчуття глибокого спокою та зустрічі з померлими родичами. Багато хто повертається зі знанням подій, які відбувалися поза межами їхнього фізичного сприйняття. Люди перед смертю бачать дуже дивні речі (фото: pixabay.com)

Терапевтичний ефект молитви

Останній і найбільш суперечливий доказ - якщо молитва достатньо ефективна, то можна припустити існування "трансцендентного царства".

Подвійні сліпі дослідження свідчать про те, що молитва має доброчинний вплив, маючи на увазі, що якась сутність за межами нашого фізичного світу сприйнятлива до неї.

"Люди, за яких моляться віряни в християнського Бога, відчувають помітно більш швидке й повне одужання після операцій або захворювань, підтверджених медициною, ніж люди, за яких така молитва не робиться", - сказав доктор Росс.

Однак ефективність молитви знову викликає серйозні суперечки, а також повідомляється, що вона не впливає або мало впливає на результати.

"Якщо молитва - звернення до трансцендентної сутності, має реальний вплив на фізичний світ, це свідчить про існування реальності, яка виходить за межі матеріального", - підсумовує астрофізик. Молитва дійсно допомагає у зціленні (фото: pixabay. com)

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