Ученый привел пять научных доказательств существования потусторонней жизни

Существование потусторонней жизни - одна из тем, обсуждение которых не заканчивается никогда. Есть люди, которые уверены - "по ту сторону" есть жизнь, но в другом измерении, другом виде, в параллельной вселенной, ад или рай и так далее. А есть те, кто уверены, что смерть человека - это конечная остановка.

Миллионы людей в мире воспринимают смерть как последний, неизбежный момент, когда сознание прекращает свое существование. Но для других - это начало новой жизни в новом царстве, точке, где наши души выходят из земных тел и начинают загробную жизнь.

Канадский астрофизик и христианский исследователь считает, что есть пять или даже шесть доказательств того, что потусторонняя жизнь все же существует.

"Я вижу пять или шесть строк доказательств существования трансцендентного царства за его пределами. Другими словами, библейское "небо", духовная сфера существования Бога", - заявил Росс.

За пределами Вселенной есть еще что-то

Современная наука признает, что существует фундаментальный предел того, что человечество способно наблюдать в космосе. Эта наблюдаемая "Вселенная" имеет диаметр 93 миллиарда световых лет и продолжает расширяться каждый год. Размер Вселенной неизвестен, и она может быть или не быть бесконечной, но всегда есть предел того, сколько человечество способно наблюдать.

"Учитывая наличие массы во Вселенной и надежность общей теории относительности для описания движения массивных тел, мы можем математически доказать необходимость существования причинного агента - Творца, за пределами пространственно-временных измерений. Творец отвечает за создание пространства и времени, а также всей материи и энергии, из которых состоит космос", - объясняет доктор Росс.

Само наличие этой границы наблюдения логично указывает на существование реальности за ее пределами - сферы, которую мы не можем непосредственно исследовать в течение физической жизни. Что находится за пределами Вселенной? (фото: pixabay.com)

Точность библейских предсказаний

Второй подсказкой астрофизик назвал "доказанную надежность" Библии, которая широко рассказывает о сфере, которую мы называем небесами.

Например, Книга Даниила Ветхого Завета дает конкретные предсказания относительно подъема и падения будущих империй, таких как Вавилонская империя и Средне-Персидская империя.

"Хотя Библия, безусловно, является (и часто была) предметом неправильного толкования, разумно оправданные толкования показывают, что то, что Библия записывает об истории, науке и географии, является правильным", - считает ученый.

Он утверждает, что Библия намекает на научные явления, которые будут открыты людьми в будущем после ее написания, а именно - Большой взрыв. Согласно научной теории Большого взрыва, Вселенная взорвалась с одной минуты примерно 14 миллиардов лет назад.

Писатели Библии утверждали два фундаментальных свойства Большого взрыва - трансцендентное космическое начало и Вселенная, которая подвергается всеобщему, постоянному расширению.

В Исае 42:5 оба эти свойства были провозглашены - "Так говорит Господь, сотворивший небеса и распростерший их".

"Такая последовательная предсказательная сила является доказательством того, что послание Библии исходит не от человека, а скорее от Источника, который выходит за пределы Вселенной", - говорит доктор Росс.

Христиане скажут, что ни одно пророчество из Библии не было доказано ложным, хотя ученые отмечают, что не все события в Библии возможны. Например, ни один деревянный ковчег не мог бы вместить по два животных, хотя он мог бы держаться на воде. Не все, описанное в Библии, могло происходить на самом деле (фото: pixabay.com)

НЛО

Третьим доказательством является наблюдение неопознанных летающих объектов (НЛО), которые демонстрируют свойства, противоречащие законам физики. Известный пример - НЛО "Тик-Так", зафиксированный ВМС США в 2004 году, который двигался способами, невозможными ни для одного известного физического объекта.

Французский астрофизик Жак Валле описывает НЛО как "внемерные" или "межмерные" явления. А швейцарский психиатр Карл Юнг сравнивал их с "технологическими ангелами" или "чудесами физики".

"Существование нефизических сущностей, которые одновременно вызывают физические эффекты, является сильным аргументом в пользу существования реальности за пределами нашего материального мира", - отмечает доктор Росс. Существование НЛО может стать доказательством существования потустороннего мира (фото: pixabay.com)

Предсмертный опыт

Четвертое доказательство происходит от исследований околосмертных переживаний (NDE) - ярких и часто трансформационных в жизни эпизодов сознания, связанных со смертью или неизбежной смертью.

Многие околосмертные переживания возникают в экстремальных физиологических условиях, таких как травма, прекращение мозговой деятельности, глубокая общая анестезия или остановка сердца. При таких условиях никакое осознание или чувственный опыт не должны быть возможными в соответствии с доминирующими взглядами в нейронауке.

Частью типичного NDE является внетелесный опыт - ощущение, что сознание покидает тело и даже смотрит на себя сверху. Другие типичные ощущения включают погружение в яркий туннель или темноту, ощущение покоя или благополучия и видение будущих событий, которые еще только должны произойти. Эти ощущения согласуются с христианскими верованиями о том, что душа покидает тело во время смерти.

"Некоторые утверждения о NDE можно объяснить нехваткой кислорода в мозге. Однако многие другие остаются твердо установленными", - добавил доктор Росс.

Люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о внетелесном опыте, путешествии через светлый туннель, ощущении глубокого покоя и встрече с умершими родственниками. Многие возвращаются со знанием событий, которые происходили за пределами их физического восприятия. Люди перед смертью видят очень странные вещи (фото: pixabay.com)

Терапевтический эффект молитвы

Последнее и самое противоречивое доказательство - если молитва достаточно эффективна, то можно предположить существование "трансцендентного царства".

Двойные слепые исследования свидетельствуют о том, что молитва имеет благотворное влияние, подразумевая, что некая сущность за пределами нашего физического мира восприимчива к ней.

"Люди, за которых молятся верующие в христианского Бога, испытывают заметно более быстрое и полное выздоровление после операций или заболеваний, подтвержденных медициной, чем люди, за которых такая молитва не совершается", - сказал доктор Росс.

Однако эффективность молитвы снова вызывает серьезные споры, а также сообщается, что она не влияет или мало влияет на результаты.

"Если молитва - обращение к трансцендентной сущности, имеет реальное влияние на физический мир, это свидетельствует о существовании реальности, которая выходит за пределы материального", - заключает астрофизик. Молитва действительно помогает в исцелении (фото: pixabay.com)

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