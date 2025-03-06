Вчений з Гарварду знайшов доказ того, що Бог реально існує

Науку вважаються антитезою релігії. Однак вчені вивчають і релігію, як один з напрямків науки. Астрофізик та аерокосмічний інженер, доктор Віллі Сун з Гарварду, нещодавно викрив формулу, яка доводить існування Бога.

Що відомо про цю формулу та які ще відкриття зробив вчений, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Віллі Сун виступив на Tucker Carlson Network і розповів детально про те, як передбачення антиматерії в 1928 році свідчить про те, що Всесвіт має навмисний дизайн. Доктор посилається на аргумент "тонкої настройки", який припускає, що фізичні закони та умови Всесвіту точно підходять для існування життя. І малоймовірно, що це сталося випадково.

Антиматерія та матерія утворилися разом після Великого вибуху, але у Всесвіті антиматерії менше. Антиматерія має протилежний заряд матерії, тому, якби вони були рівними, вони б компенсували одна одну. Асиметрія між матерією та антиматерією у Всесвіті інтерпретується як ознака навмисного задуму.

Доктор Сун зауважив, що є моменти у фізиці чи математиці, які не мають зв'язку з реальним світом, але вони все одно виявляються правдивими, як от рівняння професора Кембриджу Пола Дірака, яке порушує закони фізики. Доктор Сун вважає, що у Всесвіті існує Бог (скриншот)

Дірак вважається "батьком антиматерії", оскільки він випадково виявив її існування ще до того, як це було фактично підтверджено в 1932 році. Цей вчений працював над тим, щоб зрозуміти, чому деякі частинки можуть рухатися швидше за швидкість світла. Були рівняння повільних електронів, але субатомні частинки залишалися загадкою.

Професор Дірак поєднав знамените рівняння E=mc Альберта Ейнштейна з рівнянням Шредінгера з квантової механіки. Формула Ейнштейна виявила, що об'єкт, який має масу, не може рухатися зі швидкістю світла, тоді як інша формула передбачає ймовірність знаходження частинки в певному місці в певний час.

Початкове рішення не спрацювало, тому Дірак додав додатковий тип електрона з негативною енергією. Результат спантеличив наукове товариство, додавши нову таємницю, оскільки ніхто не знав, що це було і його мета. Але негативно заряджений електрон зробив рішення таким простим та елегантним, що Дірак зрозумів, що це правда.

Менш ніж через 10 років спостереження за космічними променями у верхніх шарах атмосфери виявили перші частинки антиматерії, підтвердивши гіпотезу Дірака. Його відкриття призвело до нової галузі фізики, відомої як квантова теорія поля, яка поєднує теорію поля та принцип відносності з ідеями, що лежать в основі квантової механіки.

У 1963 році професор Дірак описав Бога як математика дуже високого рівня в наукових журналах:

"Здається, однієї з фундаментальних особливостей природи є те, що фундаментальні фізичні закони описуються в термінах математичної теорії великої краси та сили, для розуміння якої потрібен високий рівень математики. Бог використовував дуже просунуту математику при побудові Всесвіту". Пол Дірак першим заявив про існування антиматерії (Скриншот)

Згодом було ще декілька експертів, які вірили, що знайшли докази існування Бога у Всесвіті. Наприклад, Річард Суінберн і Робін Коллінз створили інший точний аргумент - їхні докази включали силу тяжіння, співвідношення мас протонів і електронів, і космологічну постійну.

Якби гравітація була трохи слабшою, галактики, зірки та планети не сформувалися б. Але якби вона була трохи сильнішою, Всесвіт міг би перетворитися на чорну діру. Подібним чином, якби співвідношення мас протона до електрона було значно іншим, фундаментальна хімія могла б зруйнуватися, унеможлививши утворення складних молекул, таких як ДНК.

Космологічна константа - це термін у рівняннях загальної теорії відносності Ейнштейна, який визначає, розширюється чи звужується простір. Суінберн і Коллінз стверджували, що якби було інакше, Всесвіт розширився б занадто швидко або зруйнувався б занадто рано для життя.

Робота доктора Суна, яка базується на відкриттях інших вчених, і доводить, що у математиці та фізиці є докази божественного задуму, відкриває нові перспективи для діалогу між наукою та релігією.

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