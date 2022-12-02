ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вчені знайшли новий вид динозаврів: як виглядала доісторична тварина

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 20:00
Вчені знайшли новий вид динозаврів: як виглядала доісторична тварина Як виглядав новий вид динозаврів, що жив 100 млн років тому (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

На території Монголії палеонтологи знайшли рештки нового виду динозаврів. Вчені дослідили кістки й створили візуалізацію, як виглядала ця доісторична істота, яка жила на планеті десятки мільйонів років тому.

Про результати дослідження повідомляє nature.com.

Що відомо про новий вид динозаврів

Рештки знайшли у монгольській пустелі Гобі. Кістки були у гарному стані, що дозволило вченим провести ряд досліджень. Ці виявили, що це раніше невідомий вид динозаврів.

Його віднесли до підряду тероподів. Це ящеротазові двоногі тварини, що були найпоширенішими наземними хижаками періоду мезозою. Нового динозавра назвали Натовенатор.

Представники цього виду жили на Землі 66-100 мільйонів років тому. Вони добре могли переміщатися як по суші, так і по воді. Харчувалися рибою, дрібними рептиліями, ссавцями.

Вчені знайшли новий вид динозаврів: як виглядала доісторична тваринаПроєкція тілобудови нового виду динозаврів (Скриншот)

Вченим вдалося змоделювати, як ці тварини виглядали - динозаври Натовенатори зовні були схожі на сучасних качок.

Проте вчені заявляють, що навряд чи ті динозаври є предком цих птахів. Найближчим часом науковці планують детальніше дослідити знайдені рештки і зробити остаточні висновки.

Також зазначають, що пустеля Гобі в Монголії є частим місцем виявлення нептахових тероподних динозаврів.

Вчені знайшли новий вид динозаврів: як виглядала доісторична тваринаТак виглядали Натовенатори (фото: nature.com)

Нещодавно ми повідомляли про те, що вчені зробили нове відкриття щодо неандертальців.

Читайте також про те, що унікальну стародавню черепаху виявили у Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News
динозавр розкопки исследователи