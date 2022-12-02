Вчені знайшли новий вид динозаврів: як виглядала доісторична тварина

На території Монголії палеонтологи знайшли рештки нового виду динозаврів. Вчені дослідили кістки й створили візуалізацію, як виглядала ця доісторична істота, яка жила на планеті десятки мільйонів років тому.

Що відомо про новий вид динозаврів

Рештки знайшли у монгольській пустелі Гобі. Кістки були у гарному стані, що дозволило вченим провести ряд досліджень. Ці виявили, що це раніше невідомий вид динозаврів.

Його віднесли до підряду тероподів. Це ящеротазові двоногі тварини, що були найпоширенішими наземними хижаками періоду мезозою. Нового динозавра назвали Натовенатор.

Представники цього виду жили на Землі 66-100 мільйонів років тому. Вони добре могли переміщатися як по суші, так і по воді. Харчувалися рибою, дрібними рептиліями, ссавцями.

Проєкція тілобудови нового виду динозаврів (Скриншот)

Вченим вдалося змоделювати, як ці тварини виглядали - динозаври Натовенатори зовні були схожі на сучасних качок.

Проте вчені заявляють, що навряд чи ті динозаври є предком цих птахів. Найближчим часом науковці планують детальніше дослідити знайдені рештки і зробити остаточні висновки.

Також зазначають, що пустеля Гобі в Монголії є частим місцем виявлення нептахових тероподних динозаврів.