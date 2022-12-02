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Ученые нашли новый вид динозавров: как выглядело доисторическое животное

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Пятница 02 декабря 2022 20:00
Ученые нашли новый вид динозавров: как выглядело доисторическое животное Как выглядел новый вид динозавров, живший 100 млн лет назад (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

На территории Монголии палеонтологи обнаружили останки нового вида динозавров. Ученые исследовали кости и создали визуализацию, как выглядело это доисторическое существо, жившее на планете десятки миллионов лет назад.

О результатах исследования докладывает nature.com.

Что известно о новом виде динозавров

Остатки нашли в монгольской пустыне Гоби. Кости были в хорошем состоянии, что позволило ученым провести ряд исследований. Эти обнаружили, что это ранее не известный вид динозавров.

Его отнесли к подряду тероподов. Это ящеротазовые двуногие животные, являвшиеся наиболее распространенными наземными хищниками периода мезозоя. Нового динозавра назвали Нотовенатором.

Представители этого вида жили на Земле 66-100 миллионов лет назад. Они хорошо могли перемещаться как по суше, так и по воде. Питались рыбой, мелкими рептилиями, млекопитающими.

Ученые нашли новый вид динозавров: как выглядело доисторическое животноеПроекция телосложения нового вида динозавров (Скриншот)

Ученым удалось смоделировать, как эти животные выглядели - динозавры Нотовенаторы внешне походили на современных уток.

Однако ученые заявляют, что вряд ли эти динозавры являются предком этих птиц. В ближайшее время ученые планируют более детально исследовать найденные останки и сделать окончательные выводы.

Также отмечают, что пустыня Гоби в Монголии является частым местом обнаружения нептаховых тероподных динозавров.

Ученые нашли новый вид динозавров: как выглядело доисторическое животноеТак выглядели нотовенаторы (фото: nature.com)

Недавно мы сообщали о том, что ученые совершили новое открытие по отношению к неандертальцам.

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