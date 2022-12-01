Були кулінарними гуру. Неандертальці були набагато розумнішими, ніж ми думаємо

Група британських археологів знайшла обвуглені залишки їжі у двох печерах Шанідар в Іраку та Франхті у Греції. У результаті досліджень виявили склад страв, які готували предки сучасної людини.

Про це повідомляють на сайті Smith Sonian Mag.

Які страви готували неандертальці?

Дослідники проаналізували залишки обвугленої їжі у двох місцях - печері Шанідар в горах Загрос в Іраку та печері Франхті в Греції.

Щоб отримати уявлення про те, як неандертальці готували їжу, вчені знайшли докази того, що давні люди використовували різноманітні інгредієнти, процеси та цікаві рішення.

"Наші знахідки є першим справжнім свідченням складної кулінарії та харчової культури серед неандертальців", - каже Лінда Геддес із Guardian.

Аналіз дослідників показує, що ранні сучасні люди не просто споживали білок тварин, а мали складний раціон із широкого вибору рослин і змінювався залежно від місця розташування.

Наші предки також використовували "різні хитрощі, щоб зробити свою їжу смачнішою", наприклад замочування та подрібнення. Щоб зрозуміти дієту неандертальця, археологи спробували відтворити та з'їсти щось подібне до страви тогочасних людей.

Для приготування вони використали насіння, знайдене поблизу печер. З нього вийшло щось на кшталт млинців, які були справді дуже смачними з горіховим присмаком.

Тому цілком можливо, що наша любов до м'яких млинців походить іще з часів печер і добування вогню з каменю та палиці.

Напевно, неандертальці любили горіхові млинці (фото: Freepik)