ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Були кулінарними гуру. Неандертальці були набагато розумнішими, ніж ми думаємо

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 22:27
Були кулінарними гуру. Неандертальці були набагато розумнішими, ніж ми думаємо Виявляється, наші печерні предки обожнювали горіхові млинці (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Група британських археологів знайшла обвуглені залишки їжі у двох печерах Шанідар в Іраку та Франхті у Греції. У результаті досліджень виявили склад страв, які готували предки сучасної людини.

Про це повідомляють на сайті Smith Sonian Mag.

Які страви готували неандертальці?

Дослідники проаналізували залишки обвугленої їжі у двох місцях - печері Шанідар в горах Загрос в Іраку та печері Франхті в Греції.

Щоб отримати уявлення про те, як неандертальці готували їжу, вчені знайшли докази того, що давні люди використовували різноманітні інгредієнти, процеси та цікаві рішення.

"Наші знахідки є першим справжнім свідченням складної кулінарії та харчової культури серед неандертальців", - каже Лінда Геддес із Guardian.

Аналіз дослідників показує, що ранні сучасні люди не просто споживали білок тварин, а мали складний раціон із широкого вибору рослин і змінювався залежно від місця розташування.

Наші предки також використовували "різні хитрощі, щоб зробити свою їжу смачнішою", наприклад замочування та подрібнення. Щоб зрозуміти дієту неандертальця, археологи спробували відтворити та з'їсти щось подібне до страви тогочасних людей.

Для приготування вони використали насіння, знайдене поблизу печер. З нього вийшло щось на кшталт млинців, які були справді дуже смачними з горіховим присмаком.

Тому цілком можливо, що наша любов до м'яких млинців походить іще з часів печер і добування вогню з каменю та палиці.

Були кулінарними гуру. Неандертальці були набагато розумнішими, ніж ми думаємо

Напевно, неандертальці любили горіхові млинці (фото: Freepik)

Раніше ми показували фото лазні на узбережжі Червоного моря, якій більше за 2000 років!

Також розповідали про артефакт, на якому написане дуже повчальне послання від предків.

Читайте РБК-Україна в Google News
археологические раскопки млинці