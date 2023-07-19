Вчені знайшли істоту, у якої нема очей, зате є майже 500 ніг (фото і відео)

Американські біологи знайшли під землею у Південній Каліфорнії новий вид - істоту без очей, але з 486 ногами. Цю багатоніжку назвали Illacme socal.
Про це пише The News Tribune.
Довжина тіла у найбільших самок цього виду становить лише 19 мл. Кілька сотень кінцівок цим істотам потрібні, щоб постійно переміщатися у ґрунті.
За словами науковців, ця крихітна істота "відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону".
Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт поживними речовинами, важливими для життєдіяльності інших видів.
Фауна багатоніжок, що населяють глибокі ґрунти, вивчена мало. Вони маленькі й ниткоподібні, повільно рухаються, позбавлені пігментації, і їх рідко можна зустріти через їхній підземний спосіб життя.
Відкриття виду Illacme socal та нещодавня документація інших ендогенних видів багатоніжок показує, що ця підземна фауна є наступним рубежем наукових відкриттів.
Науковці також зазначають, що багатоніжкам загрожує втрата середовища проживання через заселення цієї території людьми. Тому збереження цього виду та іншої підземної фауни має велике значення.
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A new millipede species has been discovered in SoCal, and it has 486 legs and a toothy Predator-style head! #millipede #insects #abc7la #news #abc7eyewitnessoriginal sound - ABC7LA
Раніше ми ділились фото унікальних тварин, у реальність яких важко повірити.
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