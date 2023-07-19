Вчені знайшли істоту, у якої нема очей, зате є майже 500 ніг (фото і відео)

Як виглядає ця багатоніжка

Довжина тіла у найбільших самок цього виду становить лише 19 мл. Кілька сотень кінцівок цим істотам потрібні, щоб постійно переміщатися у ґрунті.

За словами науковців, ця крихітна істота "відіграє вирішальну роль в екосистемі регіону".

Багатоніжки розщеплюють вмираючий і гнилий матеріал з рослин, грибів та інших джерел і забезпечують ґрунт поживними речовинами, важливими для життєдіяльності інших видів.

Ось так виглядає новий вид багатоніжок (фото: The News Tribune)

Чим унікальні такі стоніжки

Фауна багатоніжок, що населяють глибокі ґрунти, вивчена мало. Вони маленькі й ниткоподібні, повільно рухаються, позбавлені пігментації, і їх рідко можна зустріти через їхній підземний спосіб життя.

Відкриття виду Illacme socal та нещодавня документація інших ендогенних видів багатоніжок показує, що ця підземна фауна є наступним рубежем наукових відкриттів.

Науковці також зазначають, що багатоніжкам загрожує втрата середовища проживання через заселення цієї території людьми. Тому збереження цього виду та іншої підземної фауни має велике значення.