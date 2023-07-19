Ученые обнаружили существо, у которого нет глаз, зато есть почти 500 ног (фото и видео)

Как выглядит эта многоножка

Длина тела у самых больших самок этого вида составляет всего 19 мл. Несколько сотен конечностей этим существам нужны, чтобы постоянно перемещаться в почве.

По словам ученых, это крошечное существо "играет решающую роль в экосистеме региона".

Многоножки расщепляют умирающий и гнилой материал из растений, грибов и других источников и снабжают почву питательными веществами, важными для жизнедеятельности других видов.

Вот так выглядит новый вид многоножек (фото: The News Tribune)

Чем уникальны такие стоножки

Фауна многоножек, населяющих глубокие почвы, изучена мало. Они маленькие и нитевидные, медленно двигаются, лишены пигментации, и их редко можно встретить из-за их подземного образа жизни.

Новое открытие вида Illacme socal и недавняя документация других эндогенных видов многоножек показывает, что эта подземная фауна является следующим рубежом научных открытий.

Ученые также отмечают, что многоножкам грозит утрата среды обитания из-за заселения этой территории людьми. Поэтому сохранение этого вида и другой подземной фауны имеет огромное значение.