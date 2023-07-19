RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученые обнаружили существо, у которого нет глаз, зато есть почти 500 ног (фото и видео)

Ученые нашли новое существо (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Американские биологи обнаружили под землей в Южной Калифорнии новый вид - существо без глаз, но с 486 ногами. Эту многоножку назвали Illacme socal.

Об этом пишет The News Tribune.

Как выглядит эта многоножка

Длина тела у самых больших самок этого вида составляет всего 19 мл. Несколько сотен конечностей этим существам нужны, чтобы постоянно перемещаться в почве.

По словам ученых, это крошечное существо "играет решающую роль в экосистеме региона".

Многоножки расщепляют умирающий и гнилой материал из растений, грибов и других источников и снабжают почву питательными веществами, важными для жизнедеятельности других видов.

Вот так выглядит новый вид многоножек (фото: The News Tribune)

Чем уникальны такие стоножки

Фауна многоножек, населяющих глубокие почвы, изучена мало. Они маленькие и нитевидные, медленно двигаются, лишены пигментации, и их редко можно встретить из-за их подземного образа жизни.

Новое открытие вида Illacme socal и недавняя документация других эндогенных видов многоножек показывает, что эта подземная фауна является следующим рубежом научных открытий.

Ученые также отмечают, что многоножкам грозит утрата среды обитания из-за заселения этой территории людьми. Поэтому сохранение этого вида и другой подземной фауны имеет огромное значение.

@abc7la

В новых видах типов он был запечатлен в SoCal, и он имеет 486 ноги и приятный Predator-style head! #millipede #insects #abc7la #news #abc7eyewitness original sound - ABC7LA

Раньше мы делились фото уникальных животных, в реальность которых трудно поверить.

Читайте также о том, что ученые показали "драконьих детенышей".

Читайте РБК-Украина в Google News
тваринивчені