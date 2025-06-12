Вчені заявили, що чоловіча борода містить більше бактерій, за шерсть собак

Чим небезпечна борода

Доктор Прімроуз Фрістоун, експертка з клінічної мікробіології в Університеті Лестера, попередила, що чоловіки з бородою можуть бути носіями більше мікробів, ніж собача шерсть.

Бороди створюють унікальне середовище для процвітання мікроорганізмів, зокрема бактерій. А в найекстремальніших випадках деякі бородаті хлопці переносять більше мікробів, ніж можна знайти у туалеті.

"Вони створюють тепле, часто вологе середовище, де можуть накопичуватися залишки їжі та жири - ідеальні умови для росту мікробів. Ці мікроби процвітають не лише завдяки теплим та вологим умовам, які забезпечують бороди, але й через постійний вплив нових забруднювачів і мікробів, особливо з рук, які часто торкаються поверхонь та обличчя", - сказала вона.

Деталі дослідження

Дослідження показують, що волосся на обличчі може зберігати бактерії та токсини навіть після миття.

В одному дослідженні, опублікованому у 2018 році, розглядалося, чи гігієнічно оцінювати собак і людей на одному МРТ-сканері. Аналіз показав, що більшість борід містили значно більше мікробів, ніж собача шерсть, включаючи більшу кількість шкідливих бактерій.

"У всіх 18 чоловіків спостерігався високий рівень мікробів, тоді як лише у 23 з 30 собак був високий рівень мікробів, а у семи тварин - помірний", - йдеться у повідомленні.

Борода також може поширювати шкірні інфекції, такі як імпетиго - заразний висип, часто спричинений золотистим стафілококом, який зазвичай зустрічається на обличчі.

Іноді, у рідкісних випадках, паразити, такі як лобкові воші, які зазвичай живуть у паховій області, також можуть з'являтися в бороді.

Догляд за бородою

Шкіра під бородою, багата на кровоносні судини, нервові закінчення та імунні клітини, тому дуже чутлива до мікробних та екологічних стресових факторів.

Коли накопичується шкірне сало, відмерла шкіра, залишки їжі та забруднюючі речовини, вони можуть подразнювати шкіру та створювати умови для росту грибків та бактерій.

Експерти радять чоловікам мити бороду та обличчя щодня, щоб видалити бруд, жир, алергени та відмерлу шкіру. Інші поради включають зволоження для запобігання сухості, використання гребінця для бороди для видалення забруднень та підстригання волосся для контролю випадання.

Завдяки щоденній гігієні та належному догляду борода не становить значного ризику.