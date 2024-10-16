Дерматологи назвали частину обличчя, яка "зникає" з віком

З віком брови можуть стати нещільними й недостатньо виразними. Причинами може бути вік, генетики, спосіб життя та навіть деякі тривожні стани.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Чому брови можуть "зникати"

Дерматолог Клер Волінскі розповів, що зниження рівня гормонів, як у чоловіків, так і у жінок часто є причиною витончення брів. З віком тестостерон і естроген знижуються, що впливає на цикл росту волосся та сам волосяний фолікул.

Волосяний фолікул стоншується, а деякі повністю перестають вироблятися.

Візажист Наталі Дрешер зазначила, що деякі життєві звички також можуть сприяти цій проблемі. Наприклад, не ретельне очищення брів також призводить до такої проблеми.

Іншою основною причиною може бути те, скільки часу ви витратили на вищипування брів протягом багатьох років.

"Я часто чую: "я занадто вищипував брови, коли був молодим". Тому це величезний фактор", - додала експерт.

Стоншення брів може початися вже в 30-40 років, але, як правило, воно стає більш помітним у 50 і пізніше. Точний вік може значно відрізнятися залежно від генетики, загального стану здоров’я та факторів способу життя.

Однією з ключових причин може бути гіпотиреоз - стан, коли щитовидна залоза не виробляє достатньо тиреоїдних гормонів. Інші можливі проблеми включають дефіцит харчування, алопецію, екзему або важкий дерматит.

Також переконайтеся, що ваші рівні вітаміну D і гормонів щитовидної залози знаходяться в межах норми.

Чи діють сироватки для росту брів

Сироватки для росту брів сьогодні є популярним продуктом, але є задокументовані побічні ефекти таких інгредієнтів, як біматопрост. Вони можуть включати почервоніння, свербіж очей, зміну кольору повік та опущення повік.

Якщо ви хочете спробувати сироватку для росту брів, уважно вибирайте продукт, який підходить вашому типу шкіри, і обов’язково дотримуйтесь інструкцій.

Стиліст брів Джої Хілі запропонувала кілька порад щодо купівлі сироватки. Уникайте тих, що містять гормони, які можуть мати деякі дивні побічні ефекти, такі як подразнення, сухість або набряклість очей, темні кола під очима та потемніння повік.

Вплив косметики

Експерти радять нанести гель для брів, щоб розпушити їх і створити трохи щільності.

Також можна використовувати олівець для брів, щоб створити невеликі штрихи, схожі на волосся. Мета полягає в тому, щоб створити природні брови.

До того ж дієвою буде пудра для брів. Так ви створите тінь на шкірі, і це дуже реалістичний спосіб додати трохи щільності.