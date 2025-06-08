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Після 30-ти почало випадати волосся? Ось що робити просто зараз

Неділя 08 червня 2025 19:03
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Після 30-ти почало випадати волосся? Ось що робити просто зараз Трихолог розповіла, чому після 30 років активно випадає волосся
Автор: Тетяна Самарук

Після 30 років багато хто починає помічати, що волосся стає вже не таким густим, блискучим й швидко не відростає, як у молодості. На це впливають певні природні біологічні процеси, гормональні зміни та стрес.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як запобігти випадінню та ламкості волосся.

Чому волосся після 30 років випадає

Трихолог Анастасія Мухачова розповіла, що це може бути пов'язано з тим, що з 25 років включаються механізм біологічного старіння та накопичуються певні проблеми зі шкірою голови.

Наприклад, андрогенна алопеція. Коли цибулина утворює нову волосину після випадіння, то при алопеції вона буде "жити" коротше, ніж попередня.

До того ж волосся часто обламується через часте фарбування, дієти та голодування.

Брак вітамінів (особливо B7 (біотин), B12, D, заліза, цинку) також може спричинити ламкість і втрату волосся. Хронічний стрес порушує гормональний баланс і провокує телогенову алопецію (випадіння волосся після переходу у фазу спокою).

Всі ці моменти нашаровуються і впливають на фазу росту волосся. Тому особливо важливо доглядати за шкірою голови та піклуватися про стан волосся.

Як доглядати за волоссям

Зовнішній догляд

Необхідно використовувати м’які шампуні без сульфатів, кондиціонери з кератином, масла (арганова, кокосова).

Категорично уникайте частого нагрівання стайлерами та фарбування.

Харчування

Волосся потребує:

  • білок (м’ясо, риба, яйця, бобові)
  • залізо (печінка, буряк, шпинат)
  • омега-3 (лосось, льон, горіхи)
  • цинк та селен (насіння гарбуза, морепродукти)
  • вітаміни групи B (особливо B7 - біотин)

Масаж голови

5-10 хвилин під час миття або перед сном:

  • покращує кровообіг
  • стимулює волосяні фолікули

Варто пам'ятати, що повноцінний сон (7-8 годин) регулює гормони росту, зменшує стрес, покращує стан шкіри й волосся.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка трихолога Анастасії Мухачової та сайт American Academy of Dermatology.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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