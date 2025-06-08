Після 30-ти почало випадати волосся? Ось що робити просто зараз

Після 30 років багато хто починає помічати, що волосся стає вже не таким густим, блискучим й швидко не відростає, як у молодості. На це впливають певні природні біологічні процеси, гормональні зміни та стрес.

Чому волосся після 30 років випадає

Трихолог Анастасія Мухачова розповіла, що це може бути пов'язано з тим, що з 25 років включаються механізм біологічного старіння та накопичуються певні проблеми зі шкірою голови.

Наприклад, андрогенна алопеція. Коли цибулина утворює нову волосину після випадіння, то при алопеції вона буде "жити" коротше, ніж попередня.

До того ж волосся часто обламується через часте фарбування, дієти та голодування.

Брак вітамінів (особливо B7 (біотин), B12, D, заліза, цинку) також може спричинити ламкість і втрату волосся. Хронічний стрес порушує гормональний баланс і провокує телогенову алопецію (випадіння волосся після переходу у фазу спокою).

Всі ці моменти нашаровуються і впливають на фазу росту волосся. Тому особливо важливо доглядати за шкірою голови та піклуватися про стан волосся.

Як доглядати за волоссям

Зовнішній догляд

Необхідно використовувати м’які шампуні без сульфатів, кондиціонери з кератином, масла (арганова, кокосова).

Категорично уникайте частого нагрівання стайлерами та фарбування.

Харчування

Волосся потребує:

білок (м’ясо, риба, яйця, бобові)

залізо (печінка, буряк, шпинат)

омега-3 (лосось, льон, горіхи)

цинк та селен (насіння гарбуза, морепродукти)

вітаміни групи B (особливо B7 - біотин)

Масаж голови

5-10 хвилин під час миття або перед сном:

покращує кровообіг

стимулює волосяні фолікули

Варто пам'ятати, що повноцінний сон (7-8 годин) регулює гормони росту, зменшує стрес, покращує стан шкіри й волосся.