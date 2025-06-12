Ученые заявили, что мужская борода содержит больше бактерий, чем шерсть собак

Чем опасна борода

Доктор Примроуз Фристоун, эксперт по клинической микробиологии в Университете Лестера, предупредила, что мужчины с бородой могут быть носителями больше микробов, чем собачья шерсть.

Бороды создают уникальную среду для процветания микроорганизмов, в частности бактерий. А в самых экстремальных случаях некоторые бородатые парни переносят больше микробов, чем можно найти в туалете.

"Они создают теплую, часто влажную среду, где могут накапливаться остатки пищи и жиры - идеальные условия для роста микробов. Эти микробы процветают не только благодаря теплым и влажным условиям, которые обеспечивают бороды, но и из-за постоянного воздействия новых загрязнителей и микробов, особенно с рук, которые часто касаются поверхностей и лица", - сказала она.

Детали исследования

Исследования показывают, что волосы на лице могут сохранять бактерии и токсины даже после мытья.

В одном исследовании, опубликованном в 2018 году, рассматривалось, гигиенично ли оценивать собак и людей на одном МРТ-сканере. Анализ показал, что большинство бород содержали значительно больше микробов, чем собачья шерсть, включая большее количество вредных бактерий.

"У всех 18 мужчин наблюдался высокий уровень микробов, тогда как только у 23 из 30 собак был высокий уровень микробов, а у семи животных - умеренный", - говорится в сообщении.

Борода также может распространять кожные инфекции, такие как импетиго - заразная сыпь, часто вызванная золотистым стафилококком, которая обычно встречается на лице.

Иногда, в редких случаях, паразиты, такие как лобковые вши, которые обычно живут в паховой области, также могут появляться в бороде.

Уход за бородой

Кожа под бородой, богатая кровеносными сосудами, нервными окончаниями и иммунными клетками, поэтому очень чувствительна к микробным и экологическим стрессовым факторам.

Когда накапливается кожное сало, отмершая кожа, остатки пищи и загрязняющие вещества, они могут раздражать кожу и создавать условия для роста грибков и бактерий.

Эксперты советуют мужчинам мыть бороду и лицо ежедневно, чтобы удалить грязь, жир, аллергены и отмершую кожу. Другие советы включают увлажнение для предотвращения сухости, использование расчески для бороды для удаления загрязнений и стрижки волос для контроля выпадения.

Благодаря ежедневной гигиене и надлежащему уходу борода не представляет значительного риска.