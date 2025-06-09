Болить голова "на погоду"? Лікар розповіла, чому так стається
Зміна погоди для багатьох українців - не просто розмова про дощ чи сонце, а справжнє випробування для здоров’я. Головний біль, запаморочення, млявість - усе це знайомо людям, які чутливі до перепадів атмосферного тиску. Чому організм так реагує на перепади погоди?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
Чому болить голова "на погоду"
За словами експерта, цей стан ще називають метеозалежністю. Основні причини такого стану включають:
- атмосферний тиск - коли він падає перед дощем, тканини в організмі "набухають", з’являється тиск на нервові закінчення, особливо в ділянці синусів. Відчуття, ніби голову зсередини роздуває
- вологість і спека - зневоднення та розширення судин викликають пульсуючий або тиснучий біль. Це класика мігренозної реакції
- яскраве сонячне світло - для когось це просто яскраво, а для когось - тригер. Особливо, якщо є фоточутливість або схильність до мігрені
"Це не слабкість, а ваша нервова система каже: "щось не так". Іноді тіло вже знає, що буде дощ. Ще до того, як ви подивились у вікно", - йдеться у повідомленні.
Ендокринолог додала, що зниження барометричного тиску асоціюється з підвищеною частотою головного болю.
Дослідження 2017 року встановило зв’язок між атмосферним тиском та інтенсивністю мігрені. Тому зміни тиску можуть викликати дисбаланс у синусах, що призводить до болю.
Підвищена вологість асоціюється з вищими шансами виникнення мігрені в теплу пору року. Фоточутливість є поширеним симптомом мігрені. Близько 85-90% людей з мігренню скаржаться на чутливість до світла під час нападів.
Як уникнути вплину на організм
Пийте достатньо води
Зневоднення посилює головний біль. Пийте 1,5-2 літри води щодня, особливо при високій температурі чи вітрі.
Режим сну
Недосипання або занадто довгий сон можуть провокувати головний біль. Намагайтесь спати 7-9 годин щоночі.
Збалансоване харчування
Не голодуйте, уникайте важкої їжі, особливо в дні з перепадами тиску. Зменшіть вживання кофеїну, алкоголю, солі та копченостей - вони можуть впливати на судини.
Фізична активність
Регулярне помірне фізичне навантаження (йога, прогулянки, плавання) покращує судинний тонус і зменшує метеозалежність.
Прийом ліків (за потреби)
Якщо головний біль сильний, можна прийняти знеболювальне (наприклад, ібупрофен або парацетамол).
У деяких випадках лікар може призначити профілактичні препарати (наприклад, при мігрені).
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