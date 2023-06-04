Ученые выяснили, какую группу крови больше всего любят комары
Комары больше любят людей с определенной группой крови. Именно так можно объяснить, почему насекомые часто выбирают себе одну "жертву" из нескольких находящихся рядом людей.
О чем идет речь, и какие еще факторы могут привлекать кровопийц - в материале Styler дальше.
Как распределяются группы крови
Существует четыре группы крови по системе AB0, они зависят от наличия или отсутствия на поверхности красных кровяных телец (эритроцитов) специальных антигенов: А и В.
Группы обозначают римскими цифрами, в скобках указывается набор антигенов или их отсутствие: I(0), II(A), III(B), IV(AB).
Интересно, что некоторые люди могут также иметь эти антигены в жидкостях организма, таких как слюна или слезы.
Какая группа крови наиболее привлекательна для кровопийц?
Ряд исследований говорит, что люди с первой группой крови I(0) - самые вкусные для комаров. Заметим, что этот тип крови наиболее распространен в мире, и люди, имеющие первую группу, являются универсальными донорами.
Итак, если у вас первая группа крови, по всей вероятности, именно вы будете работать "комароотводом" во время совместных вылазок на природу.
Ученые провели много исследований
К примеру, в исследовании 1974 года были привлечены 102 участника для изучения различных индивидуальных факторов, которые могут привлечь комаров. Когда исследователи проанализировали результаты, они обнаружили, что комары преимущественно "питаются" людьми с группой крови I(0).
Недавно исследование 2019 также оценивало преимущество группы крови у комаров. Комаров кормили образцами разных групп и оказалось, что больше всего им понравилась именно первая группа.
В эксперименте, проведенном в 2004 году, сравнивали привлекательность для насекомых первой и второй группы, и вновь оказалось, что тип крови I(0) для насекомых - самый вкусный.
Какие еще факторы могут привлекать насекомых
Хотя исследования говорят, что комары любят первую группу, есть ряд других факторов, которые могут привлекать комаров.
- Углекислый газ
Во время выдоха вы выделяете углекислый газ, оставляя за собой след, на который и летит насекомое.
- Запах тела
Из-за некоторых соединений, присутствующие на коже, вы можете быть более привлекательными для комаров. Равно как и некоторые бактерии на вашей коже могут влиять на запах вашего тела и быть "ароматными" для насекомых.
- Цвет
Исследование 2018 показало, что комаров больше привлекают черные предметы. Так, вы можете заметить, что получаете больше укусов комаров, если носите более темные цвета.
- Тепло
Кроме углекислого газа и запахов, наше тело выделяет тепло. Комары будут двигаться к источникам тепла, вне зависимости от их размера.
- Алкоголь
Эксперимент 2002 года показал, что комаров могут больше привлекать пьющие люди. В исследовании комары чаще садились на участников после того, как они выпили небольшое количество пива.
- Беременность
Одно исследование 2004 года показало, что беременные женщины привлекают комаров сильнее, чем небеременные. Это может быть потому, что беременные женщины выделяют больше углекислого газа и имеют более высокую температуру тела.
Раньше мы писали, как наследуется группа крови, и когда ребенок может получить "чужую кровь".
Читайте также, как группа крови влияет на ваш характер.