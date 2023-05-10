Ось як група крові впливає на ваш характер

Група крові може впливати на ваш характер. Принаймні, в це вірять японці, в культурі яких класифікація за групами щось на кшталт наших знаків Зодіаку.

Як саме група крові може визначати особливості людини - в матеріалі Styler далі.

I (0) група крові - Мисливець

Представники I групи крові зазвичай впевнені в собі, оптимістичні, сильні духом і незалежні, мають гарну інтуїцію, проте трохи зациклені на собі. Власників I групи крові зазвичай важко вивести з себе, але якщо вони вже розсердилися, то заспокоїти їх досить складно.

Вони можуть легко мотивувати групу людей, тому з них виходять відмінні лідери і керівники. Серед них часто трапляються трудоголіки. Оскільки люди з першою групою крові обожнюють перемагати, найкраще для них підходять кар'єри бізнесмена або спортсмена. Головне для них - щоб на роботі не було нудно, і було з ким змагатися.

Ці люди цінують незалежність і гнучкість. У них ідеалістичний погляд на світ, вони обожнюють конкуренцію і можливість знову і знову доводити свою правоту.

З усім тим іноді власники першої групи крові бувають неосвічені, ревниві, егоїстичні і мінливі.

II (А) група крові - Хлібороб

Власники II групи крові серйозні і щирі, креативні, чутливі, терплячі і таємничі, розважливі і відповідальні. Однак у них є схильність до упертості і переживань через дрібниці.

Вони емоційно стабільні, і це подобається іншим, адже вони майже ніколи не влаштовують істерик. У них зазвичай сильний характер, який відрізняється надійністю і впертістю, а ще сором'язливістю і перфекціонізмом.

Люди з другою групою крові знають, як зберігати секрети, але часто погано вміють висловлювати свої почуття по відношенню до інших людей. Вони постійно намагаються придушити свої емоції, тому що бояться здатися слабкими.

Вважається, що власники ІІ групи крові частіше стають алкоголіками і мають художню натуру. Якщо вони домагаються в житті висот, то швидко починають страждати від зарозумілості і впертості.

III (В) група крові - Кочівник

Якщо у вас III група крові, то ви, швидше за все, - пристрасна, активна, сильна і креативна людина. Ви любите всього досягати власними діями, а не віддаватися мріям. Однак іноді ви буваєте трохи безвідповідальними, важко прощаєте образи і звикли самі керувати своїм життям.

Люди з цією групою крові досить гнучкі і швидко адаптуються до нового. Баланс в житті і емоціях - запорука їхнього комфортного існування. Вони легко збуджуються, швидко "загоряються", але так само швидко втрачають інтерес до нових починань.

Зовні вони виглядають людьми щасливими, повними енергії та ентузіазму. Але всередині їх настрій може бути абсолютно іншим. Це тому, що вони не хочуть нікого обтяжувати своїми проблемами. І вони дійсно частіше думають про інших, ніж про себе.

При цьому власники ІІІ групи бувають поверхневими, ненадійними, егоїстичними і нетерплячими.

IV (АВ) група крові - Загадка

Люди з цією групою крові більше за інших схильні до самоконтролю і холоднокровності, вони звикли мислити раціонально і легко пристосовуються до нових умов. Однак часом вони можуть бути надмірно критичними і нерішучими.

Власники IV групи крові непередбачувані, терпіти не можуть нудьгу і одноманітність, і якщо вже за щось беруться, то з усією душею і серцем. Їх відмінна риса - здатність заробляти гроші! Вони дійсно бачать можливості там, де їх не бачать інші.

В цілому, це люди ефективні, чуйні, уважні, обережні, строгі, темпераментні, образливі і засуджують інших. З них зазвичай виходять найбільш виконавчі співробітники або боси, тирани.