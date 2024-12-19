Вчені встановили, в якому віці собака старіє

Коли собака вважається старою

Дослідники ретельно проаналізували близько тисячі медичних карток собак, з історіями хвороб. Загалом, літніх собак, як це зазначали ветеринари, було 832.

Виявилось, що вік, в якому ветеринарні фахівці вважали собак старими, у 95% пухнастих пацієнтів перевищував 7,25 року.

Середній вік собак, які належали до категорій старих, становив 12,5 року. Втім, вік початку старіння відрізнявся залежно від породи:

Собаки великих порід (наприклад, ретривери або лабрадори) старіють в середньому у віці 12 років, загалом - від 10,5 до 13,6 року

(наприклад, ретривери або лабрадори) старіють в середньому у віці 12 років, загалом - від 10,5 до 13,6 року Собаки малих порід (тер'єри) старі дещо пізніше, середній вік спочатку старості становить 14,1 року

(тер'єри) старі дещо пізніше, середній вік спочатку старості становить 14,1 року Собаки змішаних порід (метиси) починають старіти у віці 13,2 року

(метиси) починають старіти у віці 13,2 року Бордер-колі - середній вік старіння становить 12,7 року

- середній вік старіння становить 12,7 року Кокер-спанієль старішає найшвидше - середній вік початку старості становив 11,7 року

До того ж дослідники встановили, що початок старіння не залежав від статі собаки певної породи.

Які проблеми є у літніх собак

У 832 досліджуваних собак було виявлено 2944 зареєстровані клінічні проблеми, які дослідники поділили на категорії:

проблеми з вагою - 35% похилого віку мали недостатньо або надлишкову вагу

- 35% похилого віку мали недостатньо або надлишкову вагу проблеми опорно-рухового апарату - у 33,4% літніх собак знижувалася активність

- у 33,4% літніх собак знижувалася активність стоматологічні проблеми - такі захворювання, як пародонтит та зубний камінь були виявлені у 31% собак

- такі захворювання, як пародонтит та зубний камінь були виявлені у 31% собак проблеми зі шкірою - 28% собак похилого віку страждають на шкірні захворювання

- 28% собак похилого віку страждають на шкірні захворювання розлади травлення - певні проблеми, зокрема блювання та діарея, спостерігалося у 22% собак

Виявилося, що у кокер-спанієлів ризик виникнення стоматологічних захворювань у літньому віці був вищим - приблизно у 2,7 раза в порівнянні з собаками інших порід.

Кокер-спанієлі частіше мають проблеми з зубами в старості (ілюстративне фото: Freepik)

Як доглядати за собакою похилого віку

Щоб підтримувати здоров'я собаки похилого віку та запобігти розвитку хвороб, власникам радять:

регулярно відвозити собаку на профілактичний ветеринарний огляд

забезпечувати адаптовану до віку тварини фізично активність

слідкувати за харчуванням улюбленця та перевіряти вагу

доглядати за ротовою порожниною та зубами собаки

оглядати шкіру та своєчасно лікувати хвороби

звертатися до ветеринара при перших симптомах проблеми

Як зазначають дослідники, хоча ветеринари часто дуже добре знають про мінливі проблеми зі здоров'ям і благополуччям, пов'язані з доглядом за літніми собаками, визначення поняття "старість" можуть бути різними.

Пильність до здоров'я улюбленця та розуміння зміни потреб під час процесу старіння забезпечить кращу якість життя песика у його поважному віці.