Вчені встановили, в якому віці собака старіє

Як і всі істоти, собака з часом старіють. Однак, як з'ясували дослідники з Університету Лоранда Етвеша та Ліверпульського університету, цей процес відбувається швидше, аніж вважалося донедавна.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journal of Small Animal Practice (JSAP).
Дослідники ретельно проаналізували близько тисячі медичних карток собак, з історіями хвороб. Загалом, літніх собак, як це зазначали ветеринари, було 832.
Виявилось, що вік, в якому ветеринарні фахівці вважали собак старими, у 95% пухнастих пацієнтів перевищував 7,25 року.
Середній вік собак, які належали до категорій старих, становив 12,5 року. Втім, вік початку старіння відрізнявся залежно від породи:
До того ж дослідники встановили, що початок старіння не залежав від статі собаки певної породи.
У 832 досліджуваних собак було виявлено 2944 зареєстровані клінічні проблеми, які дослідники поділили на категорії:
Виявилося, що у кокер-спанієлів ризик виникнення стоматологічних захворювань у літньому віці був вищим - приблизно у 2,7 раза в порівнянні з собаками інших порід.
Кокер-спанієлі частіше мають проблеми з зубами в старості (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб підтримувати здоров'я собаки похилого віку та запобігти розвитку хвороб, власникам радять:
Як зазначають дослідники, хоча ветеринари часто дуже добре знають про мінливі проблеми зі здоров'ям і благополуччям, пов'язані з доглядом за літніми собаками, визначення поняття "старість" можуть бути різними.
Пильність до здоров'я улюбленця та розуміння зміни потреб під час процесу старіння забезпечить кращу якість життя песика у його поважному віці.
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