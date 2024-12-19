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Вчені встановили, в якому віці собака старіє

Коли собака стає старою (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Як і всі істоти, собака з часом старіють. Однак, як з'ясували дослідники з Університету Лоранда Етвеша та Ліверпульського університету, цей процес відбувається швидше, аніж вважалося донедавна.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Journal of Small Animal Practice (JSAP).

Коли собака вважається старою

Дослідники ретельно проаналізували близько тисячі медичних карток собак, з історіями хвороб. Загалом, літніх собак, як це зазначали ветеринари, було 832. 

Виявилось, що вік, в якому ветеринарні фахівці вважали собак старими, у 95% пухнастих пацієнтів перевищував 7,25 року.

Середній вік собак, які належали до категорій старих, становив 12,5 року. Втім, вік початку старіння відрізнявся залежно від породи: 

  • Собаки великих порід (наприклад, ретривери або лабрадори) старіють в середньому у віці 12 років, загалом - від 10,5 до 13,6 року
  • Собаки малих порід (тер'єри) старі дещо пізніше, середній вік спочатку старості становить 14,1 року
  • Собаки змішаних порід (метиси) починають старіти у віці 13,2 року
  • Бордер-колі - середній вік старіння становить 12,7 року
  • Кокер-спанієль старішає найшвидше - середній вік початку старості становив 11,7 року 

До того ж дослідники встановили, що початок старіння не залежав від статі собаки певної породи.

Які проблеми є у літніх собак

У 832 досліджуваних собак було виявлено 2944 зареєстровані клінічні проблеми, які дослідники поділили на категорії:

  • проблеми з вагою - 35% похилого віку мали недостатньо або надлишкову вагу
  • проблеми опорно-рухового апарату - у 33,4% літніх собак знижувалася активність
  • стоматологічні проблеми - такі захворювання, як пародонтит та зубний камінь були виявлені у 31% собак
  • проблеми зі шкірою - 28% собак похилого віку страждають на шкірні захворювання
  • розлади травлення - певні проблеми, зокрема блювання та діарея, спостерігалося у 22% собак

Виявилося, що у кокер-спанієлів ризик виникнення стоматологічних захворювань у літньому віці був вищим - приблизно у 2,7 раза в порівнянні з собаками інших порід.

Кокер-спанієлі частіше мають проблеми з зубами в старості (ілюстративне фото: Freepik)

Як доглядати за собакою похилого віку

Щоб підтримувати здоров'я собаки похилого віку та запобігти розвитку хвороб, власникам радять:

  • регулярно відвозити собаку на профілактичний ветеринарний огляд
  • забезпечувати адаптовану до віку тварини фізично активність 
  • слідкувати за харчуванням улюбленця та перевіряти вагу 
  • доглядати за ротовою порожниною та зубами собаки 
  • оглядати шкіру та своєчасно лікувати хвороби
  • звертатися до ветеринара при перших симптомах проблеми 

Як зазначають дослідники, хоча ветеринари часто дуже добре знають про мінливі проблеми зі здоров'ям і благополуччям, пов'язані з доглядом за літніми собаками, визначення поняття "старість" можуть бути різними.

Пильність до здоров'я улюбленця та розуміння зміни потреб під час процесу старіння забезпечить кращу якість життя песика у його поважному віці.

До речі, нещодавно ми писали про те, що собаки навчилися зв'язувати слова.

А також розповідали, що вчені виявили дивний стан у людини після купівлі цуценяти.

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