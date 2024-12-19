Ученые установили, в каком возрасте собака стареет

Как и все существа, собаки со временем стареют. Однако, как выяснили исследователи из Университета Лоранда Этвеша и Ливерпульского университета, этот процесс происходит быстрее, чем считалось до недавнего времени.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Small Animal Practice (JSAP).
Исследователи тщательно проанализировали около тысячи медицинских карточек собак, с историями болезней. В общем, пожилых собак, как это отмечали ветеринары, было 832.
Оказалось, что возраст, в котором ветеринарные специалисты считали собак старыми, у 95% пушистых пациентов превышал 7,25 года.
Средний возраст собак, которые принадлежали к категориям старых, составлял 12,5 года. Впрочем, возраст начала старения отличался в зависимости от породы:
К тому же исследователи установили, что начало старения не зависело от пола собаки определенной породы.
У 832 исследуемых собак было выявлено 2944 зарегистрированные клинические проблемы, которые исследователи разделили на категории:
Оказалось, что у кокер-спаниелей риск возникновения стоматологических заболеваний в пожилом возрасте был выше - примерно в 2,7 раза по сравнению с собаками других пород.
Кокер-спаниели чаще имеют проблемы с зубами в старости (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы поддерживать здоровье пожилой собаки и предотвратить развитие болезней, владельцам советуют:
Как отмечают исследователи, хотя ветеринары часто очень хорошо знают о меняющихся проблемах со здоровьем и благополучием, связанных с уходом за пожилыми собаками, определения понятия "старость" могут быть разными.
Бдительность к здоровью питомца и понимание изменения потребностей во время процесса старения обеспечит лучшее качество жизни собачки в ее почтенном возрасте.
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