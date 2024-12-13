Собаки можуть зв'язувати слова: як це допомагає в спілкуванні з тваринкою

Собаки, як це не дивно, перейняли деякі з людських навичок, зокрема вміння спілкуватися. Згідно з новими дослідженнями, ці розмовні навички можуть бути значно розвиненішими, ніж вважалося раніше.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання IFL Science .

Те, що собаки розуміють команди - давно відомий факт. Зазвичай власники користувалися 1-2 словами для позначення певної дії, не пов'язуючи декілька команд за один раз.

Втім, з розвитком технологій, навчання та спілкування з домашніми тваринами також зазнали впливу прогресу. Наприклад, багато власників собак почали використовувати так звані "звукові дошки" - дошки з кнопками, кожна з якої підписана певною фразою для одного конкретного поняття, як-от "їсти", "гуляти", "гратися" тощо.

Втім, іноді дошки мали абстрактні поняття, на кшталт "пізніше", "більше", "допомога", які, за свідченнями власників, також використовувалися улюбленцями. Крім цього, деякі песики натискали по декілька кнопок підряд, що зацікавило дослідників з Каліфорнійського університету в США..

Автори дослідження, троє з яких пов'язані з компанією, що виробляє звукові дошки, прагнули визначити, чи собаки свідомо обирають, які кнопки натискати, чи їхній вибір є абсолютно випадковим, наприклад, повтореннями дій людини.

Тому власників 152 собак попросили відстежувати кнопки, які натискали їхні улюбленці протягом 21 місяця, що дало дослідникам змогу проаналізувати майже 195 000 взаємодій зі звуковою дошкою.

Чи може собака розуміти речення (ілюстративне фото: GettyImages)

За результатами, які отримали дослідники, найчастіше собаки натискали кнопки, що стосувалися понять, пов'язаних із повсякденною діяльністю та потребами тварин.

Як пояснив автор дослідження, Федеріко Россано, це вказує на те, що, схоже, песики натискають на кнопки, щоб дійсно висловити свої бажання та потреби - найчастіше вийти на вулицю, поїсти чи отримати смаколики.

Крім цього, після спостережень, науковці схиляються до того, що натискання собаками двох чи трьох кнопок не є випадковими, а відображають конкретні запити. Найчастіше разом натискали кнопки "їжа" і "ласощі" та "власне ім'я" і "хочу". Остання пара була серед найпопулярніших комбінацій, попри те, що окремо ці дві кнопки натискалися найрідше.

Серед інших комбінацій були "їжа" і "вода" та "вийти на вулицю" і "горщик", причому обидві пари обиралися частіше, ніж якби собаки просто випадково натискали на кнопки.

Собаки здатні повідомляти про свої потреби (ілюстративне фото: GettyImages)

Як зазначають автори дослідження, собаки розрізняють принаймні деякі з кнопок на звуковій дошці, і, враховуючи появу певних комбінацій з двох кнопок на популяційному рівні, принаймні деякі собаки асоціативно приписують різні значення різним кнопкам.

До того ж дослідники з'ясували, що улюбленці не просто копіюють використання кнопок їхніми господарями - вибір слів тваринами значно відрізняється від вибору слів їхніми співрозмовниками-людьми. Наприклад, господарі набагато частіше натискали кнопку "Я тебе люблю", ніж їхні улюбленці, які явно думають про щось інше.

Хоча наразі важко сказати, чи можуть улюбленці зв'язувати слова в речення, автори дослідження сподіваються вийти на новий рівень, дослідивши, чи можуть собаки виражати ідеї, що виходять за межі їхніх безпосередніх потреб: наприклад, переживати минулий досвід або "розмовляти" про майбутні події.

Хоча собаки вже висловлюють деякі з цих потреб, дослідники сподіваються, що в майбутньому буде можливо забезпечити більш точну комунікацію з домашнім улюбленцем.