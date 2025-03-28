Вчені визначили точний вік, коли похмілля стає найважчим

Похмілля - це важкий стан у будь-якому віці, оскільки це чіткий сигнал, що організм отримав отруйну дозу алкоголю. Однак у певному віці похмілля стає найважчим і за результатами дослідження, це зовсім не середній вік.

У якому віці похмілля стає найважчим для людини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Вчені з Утрехтського університету в Нідерландах виявили, що люди, які вживають надмірно алкоголь у віці від 18 до 35 років, відчувають найсильніші симптоми похмілля наступного ранку.

Люди у віці від 46 до 65 років відчувають зранку головний біль, нудоту та виснаження після вживання алкоголю - але всі симптоми проявляються у два рази легше, ніж у тих, хто молодше 35 років.

Експерти вважають, що людина з віком розвиваємо "толерантність" до важких симптомів похмілля і сприймає їх менш трагічно. При цьому чоловіки страждають більше за жінок, майже у всіх вікових групах, окрім людей старше 66 років.

Висновки цього дослідження суперечать доказам багатьох попередніх, які свідчили про те, що похмілля стає гіршими під час старіння організму. Наприклад, у більш ранніх дослідженнях вказувалося, що старіння знижує ефективність роботу печінки, а це може уповільнити метаболізм алкоголю, пролонгуючи його присутність у крові.

Однак нідерландські дослідники стверджують, що тяжкість і частота похмілля не тільки зменшуються з віком, але й люди почуваються "менш п'яними" з віком, попри те, що випивають однакову кількість алкоголю.

Під час дослідження усі добровольці відповідали на питання, пов'язані зі споживанням алкоголю за два місяці до карантину через COVID-19. Їх також попросили записати кількість алкогольних напоїв, які вони вживали в середньому за тиждень, і кількість днів на тиждень, коли вони вживали алкоголь.

Далі учасники мали оцінити своє похмілля за шкалою тяжкості - від 0 до 10. І ще вказати, скільки випадків похмілля вони пережили за два місяці. Потім вчені провели аналіз, щоб зіставити учасників різних вікових груп, і шукали відмінності в тяжкості похмілля.

"Аналіз показав, що з віком похмілля стає менш важким", - кажуть автори дослідження.

Вони додали, що причиною може бути й той фактор, що з віком знижується чутливість до болю.

Похмілля є результатом спроби організму позбутися токсичного алкоголю. Речовини, створені як побічні продукти цього процесу, викликають запалення та тимчасові зміни імунної системи. Однією з цих речовин є ацетальдегід - побічний продукт, який частково відповідає за відчуття запаморочення.

Зневоднення - ще одна серйозна причина похмілля. І якщо людина часто ходить в туалет, а рівень рідини зменшується і не відновлюється, то похмілля точно буде.

Погіршити ситуацію може нестача сну, і не лише тому, що ви пізно лягли спати. Алкоголь порушує сон і під час "п'яного" сну відбувається недостатня кількість швидких рухів очей (REM), які є важливою стадією сну, щоб людина почувалася бадьорою.

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