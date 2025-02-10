Названо алкоголь, який реально може сповільнити старіння

Нове дослідження вчених показало, що певний алкоголь може сповільнити старіння клітин, якщо вживати його в помірних кількостях.

Про який саме алкогольний напій йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на National Library of Medicine.

Дослідження вчених про користь червоного вина

Різноманітні дослідження пов’язують користь споживання червоного вина. Однак одне з них, пролило світло на можливі переваги червоного вина для здоров’я клітин, припустивши, що воно може мати позитивний вплив на уповільнення їх старіння.

Це відкриття ґрунтується на дослідженні, де вчені досліджували, як певні сполуки, присутні в червоному вині, можуть впливати на процеси старіння на клітинному рівні.

Річ у тому, що в цьому напої міститься ресвератрол. Це поліфенол, який міститься в шкірці червоного винограду. Саме він визначений як один з головних відповідальних за ці корисні ефекти.

Доведено, що ця сполука має антиоксидантні та протизапальні властивості, які можуть допомогти захистити клітини від пошкодження, викликаного вільними радикалами та іншими факторами стресу.

Згідно з дослідженням, ресвератрол може активувати певні клітинні шляхи, які сприяють довголіттю та покращують загальний стан здоров’я.

Як діє ресвератрол?

Дослідники виявили, що помірне споживання червоного вина може вплинути на експресію генів, пов’язану зі старінням. Це свідчить про те, що це не просто миттєвий ефект, а й те, що можливі довгострокові зміни в тому, як наші клітини реагують на стрес і пошкодження.

Однак, як і з іншими видами алкоголю, важливо підкреслити, що будь-які потенційні переваги червоного вина слід розглядати в контексті помірного споживання.

Загальні рекомендації пропонують обмежити споживання до одного келиха на день для жінок і до двох для чоловіків. Перевищення цього може звести нанівець будь-який позитивний ефект і призвести до проблем зі здоров’ям.