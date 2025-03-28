Ученые определили точный возраст, когда похмелье становится самым тяжелым

Похмелье - это тяжелое состояние в любом возрасте, поскольку это четкий сигнал, что организм получил ядовитую дозу алкоголя. Однако в определенном возрасте похмелье становится самым тяжелым и по результатам исследования, это вовсе не средний возраст.

В каком возрасте похмелье становится самым тяжелым для человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили, что люди, которые употребляют чрезмерно алкоголь в возрасте от 18 до 35 лет, испытывают самые сильные симптомы похмелья на следующее утро.

Люди в возрасте от 46 до 65 лет испытывают утром головную боль, тошноту и истощение после употребления алкоголя - но все симптомы проявляются в два раза легче, чем у тех, кто моложе 35 лет.

Эксперты считают, что человек с возрастом развиваем "толерантность" к тяжелым симптомам похмелья и воспринимает их менее трагично. При этом мужчины страдают больше женщин, почти во всех возрастных группах, кроме людей старше 66 лет.

Выводы этого исследования противоречат доказательствам многих предыдущих, которые свидетельствовали о том, что похмелье становится хуже при старении организма. Например, в более ранних исследованиях указывалось, что старение снижает эффективность работу печени, а это может замедлить метаболизм алкоголя, пролонгируя его присутствие в крови.

Однако нидерландские исследователи утверждают, что тяжесть и частота похмелья не только уменьшаются с возрастом, но и люди чувствуют себя "менее пьяными" с возрастом, несмотря на то, что выпивают одинаковое количество алкоголя.

Во время исследования все добровольцы отвечали на вопросы, связанные с потреблением алкоголя за два месяца до карантина из-за COVID-19. Их также попросили записать количество алкогольных напитков, которые они употребляли в среднем за неделю, и количество дней в неделю, когда они употребляли алкоголь.

Далее участники должны были оценить свое похмелье по шкале тяжести - от 0 до 10. И еще указать, сколько случаев похмелья они пережили за два месяца. Затем ученые провели анализ, чтобы сопоставить участников разных возрастных групп, и искали различия в тяжести похмелья.

"Анализ показал, что с возрастом похмелье становится менее тяжелым", - говорят авторы исследования.

Они добавили, что причиной может быть и тот фактор, что с возрастом снижается чувствительность к боли.

Похмелье является результатом попытки организма избавиться от токсичного алкоголя. Вещества, созданные как побочные продукты этого процесса, вызывают воспаление и временные изменения иммунной системы. Одним из этих веществ является ацетальдегид - побочный продукт, который частично отвечает за ощущение головокружения.

Обезвоживание - еще одна серьезная причина похмелья. И если человек часто ходит в туалет, а уровень жидкости уменьшается и не восстанавливается, то похмелье точно будет.

Усугубить ситуацию может недостаток сна, и не только потому, что вы поздно легли спать. Алкоголь нарушает сон и во время "пьяного" сна происходит недостаточное количество быстрых движений глаз (REM), которые являются важной стадией сна, чтобы человек чувствовал себя бодрым.

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