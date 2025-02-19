Названо найгірший алкоголь, від якого пекельне похмілля. Його вживають чимало українців

Експерти назвали алкогольний напій, який найчастіше спричиняє важке похмілля. Його вживає значна частина українців, проте саме цей вид спиртного найбільше впливає на організм, викликаючи сильний головний біль, нудоту, зневоднення та загальну слабкість наступного дня.

Про який улюблений багатьма українцями напій йдеться - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Від якого алкоголю вас чекає "пекельне похмілля"?

За словами лікарів-наркологів, найбільший негативний вплив на організм спричиняють напої з високим вмістом домішок і токсичних сполук. Серед них особливо виділяється коньяк. Хоча цей напій вважається благородним і популярним серед українців, саме коньяк часто призводить до найтяжчого похмілля.

Чому коньяк викликає сильне похмілля

Основною причиною важкого похмілля після вживання коньяку є висока концентрація конгенерів - побічних продуктів бродіння, які додають напою характерний смак і аромат, але водночас ускладнюють його переробку організмом.

Також на інтенсивність похмілля впливають такі фактори:

Темний колір напою

Темні спиртні напої містять більше конгенерів, ніж світлі. Це пояснюється тривалим процесом витримки в дубових бочках, що сприяє утворенню додаткових сполук.

Високий вміст дубильних речовин

Вони ускладнюють роботу печінки, сповільнюючи розщеплення алкоголю.

Змішування з іншими напоями

Багато людей вживають коньяк разом із газованими або енергетичними напоями, що прискорює всмоктування алкоголю в кров та посилює інтоксикацію.

Як уникнути важкого похмілля

Лікарі радять дотримуватися кількох правил, щоб мінімізувати негативні наслідки вживання алкоголю:

Уникайте темних спиртних напоїв (коньяку, бурбону, червоного вина у великих кількостях).

Пийте більше води до, під час і після вживання алкоголю.

Не змішуйте різні види спиртного.

Добре їжте перед вживанням алкоголю, щоб сповільнити його всмоктування.

Віддавайте перевагу якісному алкоголю, адже дешеві напої можуть містити більше домішок і токсинів.