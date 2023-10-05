Вчені виявили ще одну корисну якість чаю: кому і коли варто його пити

Чай є універсальним напоєм для будь-якої ситуації. І вже існує чимало досліджень, які доводять корисні риси цього напою. А нещодавно вчені виявили ще одну користь - вплив на когнітивні здібності людини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дані вчених із Пекінського університету, опубліковані у Food Quality and Preference.

Дослідники провели низку експериментів, у ході яких виявилося, що чай покращує здібності конвергентного мислення. Саме цей тип мислення бере участь у розв'язанні задач за допомогою чіткого алгоритму дій.

Психолог Лей Ванг із Пекінського університету з'ясувала, що чай відмінно допоможе відновити працездатність, коли потрібно вирішити якесь особливо складне завдання.

"Цей напій також допомагає людям менше втомлюватись, коли вони працюють над важливим завданням", - наголосила Ванг.

Також дослідники зазначають, що ті, хто регулярно п'є чай, мають вищі когнітивні переваги порівняно з тими, хто вживає цей напій періодично.

Для експериментів вони набрали понад 100 добровольців та дали їм кілька завдань. Наприклад, вирішення головоломок із різними рівнями складності. Перед тестом людям давали випити склянку води чи чашку чорного гарячого чаю.

Виявилося, що любителі чаю значно краще справлялися із найскладнішими рівнями головоломок, аніж ті, хто пив просту воду. При цьому користь чаю була незначною, коли завдання мали низький рівень складності.

І вчені помітили ще один цікавий нюанс - учасники "чайної групи" були зацікавлені у виконанні завдання, ніж учасники іншої групи. Особливо це було помітно, коли учасники експерименту переходили до другої, складнішої частини тесту.

Любителі чаю інтерес до завдань не втрачали, хоча рівень складності був значно вищим. А у любителів води зацікавленість у вирішенні завдань починала падати.

За словами авторів експерименту, звичайна чашка чаю допоможе зосередитись при виконанні складного завдання.