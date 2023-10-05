Ученые обнаружили еще одно полезное качество чая: кому и когда стоит его пить
Чай является универсальным напитком для любой ситуации. И уже существует немало исследований, которые доказывают полезные качества этого напитка. А недавно ученые обнаружили еще одно полезное свойство - влияние на когнитивные способности человека.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные ученых из Пекинского университета, опубликованные в Food Quality and Preference.
Исследователи провели ряд экспериментов, в ходе которых оказалось, что чай улучшает способности конвергентного мышления. Именно этот тип мышления участвует в решении задач с помощью четкого алгоритма действий.
Психолог Лей Ванг из Пекинского университета выяснила, что чай отлично поможет восстановить работоспособность, когда нужно решить какое-то особенно сложное задание.
"Этот напиток также помогает людям меньше утомляться, когда они работают над важным заданием", - подчеркнула Ванг.
Также исследователи отмечают, что те, кто регулярно пьет чай, имеют более высокие когнитивные преимущества в сравнении с теми, кто употребляет этот напиток периодически.
Для экспериментов они набрали более 100 добровольцев и дали им несколько заданий. Например, решение головоломок с разными уровнями сложности. Перед тестом людям давали выпить стакан воды или чашку черного горячего чая.
Оказалось, что любители чая значительно лучше справлялись с самыми сложными уровнями головоломок, чем те, кто пил простую воду. При этом польза чая была незначительной, когда задания были низкого уровня сложности.
И ученые заметили еще один интересный нюанс - участники "чайной группы" были более заинтересованы в выполнении задания, чем участники другой группы. Особенно это было заметно, когда участники эксперимента переходили ко второй, более сложной, части теста.
Любители чая интерес к задачам не теряли, хотя уровень сложности был значительно выше. А у любителей воды заинтересованность в решении задачек начинала падать.
По словам авторов эксперимента, обычная чашка чая поможет сосредоточиться при выполнении сложной задачи.
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