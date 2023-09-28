Ось які види чаю потрібно пити, щоб продовжити життя

Усі люди шукають секрет довгого життя. Продовжити життя допоможе відмови від куріння та алкоголю. Також прожити якомога довше можуть допомогти деякі види чаю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

Вчені з'ясували, що чашка чаю кілька разів на тиждень потенційно збільшує тривалість життя внаслідок позитивного впливу на здоровʼя серцево-судинної системи.

Американський дієтолог Лорен Манакер розповіла, що у деяких видах чаю міститься безліч біологічно активних сполук - амінокислоти, кофеїн, лігніни, ксантини та флавоноїди. Їх усі повʼязують із позитивним впливом на здоровʼя.

Зелений чай і матча

За словами дієтолога, 2-3 чашки зеленого чаю щодня знижують ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 25%. Також напій підтримує функцію мозку та навіть покращує еластичність шкіри.

До того ж порошкоподібний зелений чай матча містить антиоксидантну та протизапальну дію.

Ромашковий чай

Ромашковий чай - класичний напій на ніч, він не містить кофеїну і має м'який заспокійливий ефект. Якщо пити ромашковий чай регулярно протягом тривалого часу, він сприятиме звільненню від тривоги та напруженості в тілі.

Напій чай також повʼязаний з уповільненням вікової втрати кісткової маси, зниженням ризику смертності від серцево-судинних захворювань та навіть потенційно може захистити від деяких видів раку.

Чорний чай

Такий чай допоможе прожити довше життя, адже підтримує здоровʼя серця та уникає серцево-судинні хвороби.

Тому люди, які випивають три або більше чашок чорного чаю на день, мають менший ризик серцевих захворювань та інсульту. До того ж ризик смерті нижчий на 9-13%, ніж у тих, хто взагалі не пʼє цього напою.

Каркаде

Лінолева кислота в складі каркаде допомагає запобігти появі бляшок на судинах. Антоціани, які надають напою червоний колір, зменшують рівень шкідливого холестерину.

Вважається, що такий чай також має противірусні ефекти й може навіть допомогти контролювати рівень поганого холестерину.