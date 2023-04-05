Вчені розрахували наслідки катастрофи, якщо астероїд Рюгу впаде на Землю

Результати розрахунків представив професор Департаменту наук про Сонячну систему Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Сатоші Танака на 8-й конференції з планетарного захисту у столиці Австрії Відні.

Місія "Хуябуса-2" та зразки Рюгу

Hayabusa2 був запущений у грудні 2014 року, і за 42 місяці подорожі, у червні 2018-го, досяг Рюгу, астероїда шириною приблизно 900 метрів, розташованого за 300 мільйонів кілометрів від Землі.

Крім збору зразків, які були доставлені на Землю в 2020 році, Hayabusa2 також висадив на астероїд кілька роверів та завдав удару по космічному каменю двома снарядами.

Японський космічний зонд "Хуябуса-2" (фото: hightech)

"Hayabusa2 вдалося провести експеримент, у ході якого два снаряди масою 1 кг були запущені зі швидкістю 2 кілометри на секунду, внаслідок чого утворилася вирва діаметром приблизно 20 метрів", - сказав професор Танака.

Він додав, що когезійна міцність породи мала бути "дуже-дуже низькою": "Щільність лише трохи вища, ніж у води з дуже високою пористістю".

Зразок астероїда Рюгу, переданий фахівцям NASA від JAXA для дослідження (фото: nasa.gov)

Небезпека від уламків астероїда

Астероїд Рюгу наближається до Землі та, за оцінками вчених, пролетить повз нашу планету на відстані близько 100 тисяч кілометрів.

Ґрунтуючись на нових фактах про астероїд, отриманих після вивчення зразків, він складається з уламків з низькою механічною міцністю в порівнянні зі звичайними породами.

Астероїд Рюгу (фото: ISAS, JAXA)

Таким чином, якщо Рюгу стане наближатися до Землі, вченим доведеться проявити велику обережність, щоб запобігти його руйнуванню при спробі змінити курс астероїда за допомогою, зокрема, системи Double Asteroid Redirection Test (DART), яка у вересні 2022 року завдала удару по космічній брилі Діморфос, змінивши орбіту астероїда.

Танака пояснив, що якби Рюгу, що летить до Землі, увійшов в атмосферу під кутом 45 градусів і зі швидкістю близько 17 кілометрів на секунду, то астероїд розвалився б на частини на висоті від 40 до 35 км над поверхнею планети.

Прогноз наслідків при падінні на Землю

Це призведе до "повітряного вибуху", подібного тому, що спостерігався над Челябінськом у РФ у лютому 2013 року, коли метеорит вибухнув на висоті близько 30 кілометрів над Землею. Результатом того вибуху став яскравий спалах світла та атмосферний вибух, еквівалентний детонації 400-500 кілотонн тротилу. Ця потужність у 33 рази вища, ніж було під час вибуху атомної бомби в Хіросімі наприкінці Другої світової війни.

В історії з челябінським метеоритом внаслідок вибуху там постраждало майже 1500 осіб, в основному через велику кількість уламків та розбите скло.

При цьому челябінський метеор мав діаметр лише 20 метрів, і був найбільшим об'єктом, який увійшов до атмосфери Землі з космосу з 1908 року. А ось у Рюгу розміри в кілька разів більші.

Танака зазначив, що зараз про міцність Рюгу вчені знають недостатньо, щоб передбачити розмір уламків, які впадуть на нашу планету під час розпаду астероїда. Вона може бути більш ніж на два порядки вище за поточні оцінки, що може позначитися на наслідках при падінні на Землю.

"Доставлений зразок знаходиться в процесі завершення початкового аналізу. Дослідження внутрішніх тріщин буде важливим у майбутньому для більш точної оцінки впливу (астероїдів, таких як Рюгу) на Землю", - додав він.