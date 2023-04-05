Ученые рассчитали последствия катастрофы, если астероид Рюгу упадет на Землю

Результаты расчетов представил профессор Департамента наук о Солнечной системе Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоши Танака на 8-й конференции по планетарной защите в столице Австрии Вене.

Миссия "Хуябуса-2" и образцы Рюгу

Hayabusa2 был запущен в декабре 2014 года, и за 42 месяца путешествия, в июне 2018-го, достиг Рюгу, астероида шириной примерно 900 метров, расположенного в 300 миллионах километров от Земли.

Кроме сбора образцов, которые были доставлены на Землю в 2020 году, Hayabusa2 также высадил на астероид несколько роверов и нанес удар по космическому камню двумя снарядами.

Японский космический зонд "Хуябуса-2" (фото: hightech)

"Hayabusa2 удалось провести эксперимент, в ходе которого два снаряда массой 1 кг были запущены со скоростью 2 километра в секунду, в результате чего образовалась воронка диаметром примерно 20 метров", - сказал профессор Танака.

Он добавил, что когезионная прочность породы должна была быть "очень-очень низкой": "Плотность лишь немного выше, чем у воды с очень высокой расчетной пористостью".

Образец астероида Рюгу, переданный специалистам NASA от JAXA для исследования (фото: nasa.gov)

Опасность от обломков астероида

Астероид Рюгу приближается к Земле и, по оценкам ученых, пролетит мимо нашей планеты на расстоянии около 100 тысяч километров.

Основываясь на новых фактах об астероиде, полученных после изучения образцов, он состоит из обломков с низкой механической прочностью по сравнению с обычными породами.

Астероид Рюгу (фото: ISAS, JAXA)

Таким образом, если Рюгу станет приближаться к Земле, ученым придется проявить большую осторожность, чтобы предотвратить его разрушение при попытке сместить курс астероида с помощью, в частности, системы Double Asteroid Redirection Test (DART), которая в сентябре 2022 года нанесла удар по космической глыбе Диморфос, изменив орбиту астероида.

Танака объяснил, что если бы летящий к Земле Рюгу вошел в атмосферу под углом 45 градусов и со скоростью около 17 километров в секунду, то астероид развалился бы на части на высоте от 40 до 35 км над поверхностью планеты.

Прогноз последствий при падении на Землю

Это приведет к "воздушному взрыву", подобному тому, что наблюдался над Челябинском в РФ в феврале 2013 года, когда метеорит взорвался на высоте около 30 километров над Землей. Результатом того взрыва стала яркая вспышка света и атмосферный взрыв, эквивалентный детонации 400-500 килотонн тротила. Эта мощность в 33 раза выше, чем было при взрыве атомной бомбы в Хиросиме в конце Второй мировой войны.

В истории с челябинским метеоритом в результате взрыва там пострадало почти 1500 человек, в основном из-за большого количества обломков и разбитого стекла.

При этом челябинский метеор имел диаметр всего 20 метров, и был крупнейшим объектом, вошедшим в атмосферу Земли из космоса с 1908 года. А вот у Рюгу размеры в несколько раз больше.

Танака отметил, что в настоящее время о прочности Рюгу ученые знают недостаточно, чтобы предсказать размер обломков, которые упадут на нашу планету при распаде астероида. Она может быть более чем на два порядка выше текущих оценок, что может обозначиться на последствиях при падении на Землю.

"Доставленный образец находится в процессе завершения первоначального анализа. Исследование внутренних трещин будет важно в будущем для более точной оценки воздействия (астероидов, таких как Рюгу) на Землю", - добавил он.