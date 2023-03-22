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Знахідки на астероїді можуть свідчити про космічне походження життя на Землі

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Японія, Середа 22 березня 2023 03:47
Знахідки на астероїді можуть свідчити про космічне походження життя на Землі Фото: Матеріали з астероїда можуть свідчити про космічне походження життя на Землі (Nasa)
Автор: РБК-Україна

У зразках астероїда Рюгу вчені знайшли органічні сполуки, які можуть свідчити про те, що важливі для зародження життя елементи прилетіли на планету Земля в каменях із космосу мільярди років тому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У гірських породах астероїда Рюгу, які отримали за допомогою космічного корабля Японського агенства Hayabusa 2 у 2019 році, вчені виявили хімічні сполуки урацил і ніацин.

“Наш головний висновок полягає в тому, що урацил і ніацин, обидва з яких є біологічно важливими, вже присутні в позаземних середовищах і, можливо, постачалися на ранню Землю як компонент астероїдів і метеоритів. Ми вважаємо, що вони відігравали роль у пребіотиках”, - сказав астрофізик Ясухіро Оба з Університету Хоккайдо в Японії,

Ці вдкриття добре узгоджуються з гіпотезою про те, що такі космічні тіла, як комети, астероїди та метеорити, які бомбардували ранню Землю, засіяли молоду планету сполуками, які допомогли прокласти шлях для появи перших мікроб.

Раніше ми повідомляли, четверо астронавтів місії Crew-5 повернулися на Землю після п'ятимісячного перебування в космосі.

Нагадаємо, нове дослідження групи вчених довело зв'язок вірусу COVID-19 з єнотоподібними собаками на ринку в Ухані, Китай.

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