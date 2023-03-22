Знахідки на астероїді можуть свідчити про космічне походження життя на Землі

У зразках астероїда Рюгу вчені знайшли органічні сполуки, які можуть свідчити про те, що важливі для зародження життя елементи прилетіли на планету Земля в каменях із космосу мільярди років тому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У гірських породах астероїда Рюгу, які отримали за допомогою космічного корабля Японського агенства Hayabusa 2 у 2019 році, вчені виявили хімічні сполуки урацил і ніацин.

“Наш головний висновок полягає в тому, що урацил і ніацин, обидва з яких є біологічно важливими, вже присутні в позаземних середовищах і, можливо, постачалися на ранню Землю як компонент астероїдів і метеоритів. Ми вважаємо, що вони відігравали роль у пребіотиках”, - сказав астрофізик Ясухіро Оба з Університету Хоккайдо в Японії,

Ці вдкриття добре узгоджуються з гіпотезою про те, що такі космічні тіла, як комети, астероїди та метеорити, які бомбардували ранню Землю, засіяли молоду планету сполуками, які допомогли прокласти шлях для появи перших мікроб.