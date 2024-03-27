Вчені пояснили, чому насправді коні сплять стоячи: здогадаються одиниці

Чому насправді коні сплять стоячи й чи можуть вони відпочивати лежачи? Відповідь на це запитання доволі проста, хоча може бути й не очевидною на перший погляд.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Llive Science, University of Adelaide.

Дослідження поведінки коней

Науковці, що досліджували поведінку коней, з'ясували, що лежати регулярно ці тварини насправді вміють. Найчастіше вони вдаються до такої пози коли сильно втомлені або ж хворіють.

Водночас у більшості випадків ці тварини відпочивають стоячи аби збалансувати два важливих фактори:

потребу у відпочинку та сні

миттєву реакцію на навколишні небезпеки

Оскільки ці тварини, ще до їхнього одомашнювання людиною, мусили виживати у дикій природі й часто на відкритих рівнинах, вони призвичаїлись не лягати на землю зайвий раз.

Експерт з поведінки коней з Університету штату Мічиган Карен Уейт пояснила, що "сон на копитах є адаптацією проти хижаків". Адже якщо тварина відпочиває стоячи, у неї більше шансів здійснити "швидкий стрибок" від наявної небезпеки й втекти від хижака.

Вчені виявили також, що для того, аби зрушити з місця, коням потрібен деякий час. Тож якщо вони стоять - зробити це раптово набагато легше, ніж з позиції "лежачи".

Чи втомлюються коні, коли стоять

Експерт з поведінки тварин доктор Сьюзан Хейзел з Університету Аделаїди у Південній Австралії уточнила, що часом коні втомлюються настільки, що сплять лежачи (особливо якщо вони відчувають себе у безпеці).

Водночас коли вони стоять впродовж тривалого часу, спрацьовує спеціальний, закладений природою "механізм" - коні розслаблюють м'язи ніг, зв'язки та сухожилля опорного апарату, що діють як "смуги натягу" і стабілізують плечові, колінні та гомілковостопні суглоби ніг.

Це дає змогу коню спати стоячи, не напружуючи м'язи зайвий раз.

Крім того, ці ссавці навчилися по черзі "розвантажувати" четверту ногу, злегка її підіймаючи. Йдеться про те, що кінь буквально стоїть на трьох ногах, тоді як четверта - відпочиває.

"Коні проводять більшу частину свого часу уві сні стоячи, але насправді вони не досягають повного швидкого сну, коли стоять", - уточнила старший викладач поведінки коней з Університету штату Колорадо Сара Метлок.

Скільки відпочинку необхідно коням

За словами жінки, дорослі коні часто можуть спати лише п'ять годин на день. Водночас для повного відновлення сил цього часу їм замало.

"Через це коні щодня повинні лежати. Якщо вони цього не роблять, вони можуть відчувати дефіцит сну, що може бути серйозним ризиком для здоров'я", - підсумувала експерт.