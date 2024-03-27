Ученые объяснили, почему на самом деле лошади спят стоя: догадаются единицы

Почему лошади спят стоя и могут ли они отдыхать лежа? Ответ на этот вопрос достаточно прост, хотя может быть и не очевиден на первый взгляд.

Исследование поведения лошадей

Ученые, исследовавшие поведение лошадей, выяснили, что лежать регулярно эти животные на самом деле умеют. Чаще всего они прибегают к такой позе если сильно устали или болеют.

В то же время в большинстве случаев эти животные отдыхают стоя, чтобы сбалансировать два важных фактора:

потребность в отдыхе и сне

мгновенную реакцию на окружающие опасности

Поскольку эти животные, еще до их одомашнивания человеком, должны были выживать в дикой природе и часто на открытых равнинах, они привыкли не ложиться на землю лишний раз.

Эксперт по поведению лошадей из Университета штата Мичиган Карен Уэйт объяснила, что "сон на копытах является адаптацией против хищников". Ведь если животное отдыхает стоя, у него больше шансов совершить "быстрый скачок" от имеющейся опасности и убежать от хищника.

Ученые обнаружили также, что для того, чтобы сдвинуться с места, лошадям нужно некоторое время. Так что если они стоят - сделать это внезапно гораздо легче, чем из позиции "лежа".

Устают ли лошади, когда стоят

Эксперт по поведению животных доктор Сьюзан Хейзел из Университета Аделаиды в Южной Австралии уточнила, что иногда лошади устают настолько, что спят лежа (особенно если они чувствуют себя в безопасности).

В то же время, когда они стоят в течение длительного времени, срабатывает специальный, заложенный природой "механизм" - лошади расслабляют мышцы ног, связки и сухожилия опорного аппарата, действующие как "полосы натяжения" и стабилизируют плечевые, коленные и голеностопные суставы ног.

Это позволяет лошади спать стоя, не напрягая мышцы лишний раз.

Кроме того, эти млекопитающие научились поочередно "разгружать" четвертую ногу, слегка поднимая ее. Речь идет о том, что лошадь буквально стоит на трех ногах, тогда как четвертая - отдыхает.

"Лошади проводят большую часть своего времени во сне стоя, но на самом деле они не достигают полного быстрого сна, когда стоят", - уточнила старший преподаватель поведения лошадей из Университета штата Колорадо Сара Метлок.

Сколько отдыха необходимо лошадям

По словам женщины, взрослые лошади часто могут спать всего пять часов в день. В то же время, для полного восстановления сил этого времени им мало.

"По этой причине лошади каждый день должны лежать. Если они этого не делают, они могут испытывать дефицит сна, что может быть серьезным риском для здоровья", - подытожила эксперт.