Несправедливість чи задум природи? Які тварини мають найкоротше життя

Серед усіх істот на планеті Земля є такі, що живуть до ста років і більше. Водночас деякі з тварин мають найкоротше життя у світі. Вони можуть гинути впродовж годин і не проживають навіть доби.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Guinness World Records, AZanimals, Wikipedia, Zoo Travel Technology.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які з відомих науковцям тварин мають найкоротший життєвий шлях.

Від кількох годин до доби - комаха

До однієї доби живуть так звані мушки-одноденки.

Ці комахи живуть у прісній воді у незрілій стадії впродовж близько року. Коли ж вони стають дорослими - живуть від кількох годин до доби (в залежності від виду).

Дорослі одноденки (скріншот: youtube.com/Nat Geo WILD)

До двох тижнів - метелик

До двох тижнів живуть в середньому денні метелики під назвою Дукачик грянець.

Вони досить поширені в Європі, Північній Африці, Азії та заході Північної Америки. В Україні - звичний вид на всій території країни.

Цього метелика може побачити кожен (скріншот: youtube.com/Hyndburn Butterfly Project)

До двох місяців - риба

До двох місяців може прожити невеличка морська риба - карликовий бичок (Eviota sigillata).

Цей вид широко поширений у тропічних водах Тихого океану й мешкає у коралових рифах.

Такі рибки - ледь помітні (фото: Wikipedia)

Чотири-п'ять місяців - ящірка

До п'яти місяців у середньому живуть хамелеони Лейборда.

Вони вилуплюються на Мадагаскарі у сезон дощів і живуть недовго внаслідок слабкої імунної системи й великої кількості паразитів. Самки цих ящірок мають більш яскраве забарвлення.

Самці - зовсім не такі привабливі, як самки (скріншот: youtube.com/BBC Earth)

До одного року - жаба

До одного року може прожити крихітна жабка під назвою Paedophryne amauensis.

Представники цього виду є найменшими хребетними у світі. Довжина дорослої особини становить 7,7 мм. Мешкають вони у підстилковому шарі серед опалого листя.

Це створіння таке крихітне, що вільно сидить на монетці (фото: Wikipedia)

Три-чотири роки - пташка

До чотирьох років живуть в середньому рубіновогорлі колібрі.

Рівень смертності цих птахів особливо високий у перший рік. Це дозволяє передавати гени лише найвитривалішим із них.

Такі птахи живуть відносно недовго (скріншот: youtube.com/Hummingbird Spot)