Несправедливість чи задум природи? Які тварини мають найкоротше життя
Серед усіх істот на планеті Земля є такі, що живуть до ста років і більше. Водночас деякі з тварин мають найкоротше життя у світі. Вони можуть гинути впродовж годин і не проживають навіть доби.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які з відомих науковцям тварин мають найкоротший життєвий шлях.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Guinness World Records, AZanimals, Wikipedia, Zoo Travel Technology.
Від кількох годин до доби - комаха
До однієї доби живуть так звані мушки-одноденки.
Ці комахи живуть у прісній воді у незрілій стадії впродовж близько року. Коли ж вони стають дорослими - живуть від кількох годин до доби (в залежності від виду).
Дорослі одноденки (скріншот: youtube.com/Nat Geo WILD)
До двох тижнів - метелик
До двох тижнів живуть в середньому денні метелики під назвою Дукачик грянець.
Вони досить поширені в Європі, Північній Африці, Азії та заході Північної Америки. В Україні - звичний вид на всій території країни.
Цього метелика може побачити кожен (скріншот: youtube.com/Hyndburn Butterfly Project)
До двох місяців - риба
До двох місяців може прожити невеличка морська риба - карликовий бичок (Eviota sigillata).
Цей вид широко поширений у тропічних водах Тихого океану й мешкає у коралових рифах.
Такі рибки - ледь помітні (фото: Wikipedia)
Чотири-п'ять місяців - ящірка
До п'яти місяців у середньому живуть хамелеони Лейборда.
Вони вилуплюються на Мадагаскарі у сезон дощів і живуть недовго внаслідок слабкої імунної системи й великої кількості паразитів. Самки цих ящірок мають більш яскраве забарвлення.
Самці - зовсім не такі привабливі, як самки (скріншот: youtube.com/BBC Earth)
До одного року - жаба
До одного року може прожити крихітна жабка під назвою Paedophryne amauensis.
Представники цього виду є найменшими хребетними у світі. Довжина дорослої особини становить 7,7 мм. Мешкають вони у підстилковому шарі серед опалого листя.
Це створіння таке крихітне, що вільно сидить на монетці (фото: Wikipedia)
Три-чотири роки - пташка
До чотирьох років живуть в середньому рубіновогорлі колібрі.
Рівень смертності цих птахів особливо високий у перший рік. Це дозволяє передавати гени лише найвитривалішим із них.
Такі птахи живуть відносно недовго (скріншот: youtube.com/Hummingbird Spot)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про таємницю царства дивних ґрунтових істот і показували їхні надзвичайні фото.
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