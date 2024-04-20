Вчені показали, як змінюється обличчя людини, якщо вона спить менш як 7 годин на добу (фото)

Медики постійно наголошують, що спати потрібно щонайменше по 7 годин щоночі. Втім, насправді переважна більшість українців сплять менше, а це негативно відбивається і на здоров'ї, і на зовнішньому вигляді.

Про те, як змінюється обличчя людини, якщо вона спить менш як 7 годин, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Daily Mail .

Як нестача сну відбивається на зовнішності

Фірма Simba, що спеціалізується на вивченні сну, за допомогою штучного інтелекту показала, що може статися з обличчям людини, якщо вона не висипається.

Щоб створити зображення, працівники Сімба спочатку опитали 2 000 британців щодо їх режиму сну, а також стану їхнього обличчя.

Результати показали, що понад половина британців сплять менше рекомендованих 7 годин на ніч, причому найбільше страждають люди старше 55 років.

Що стосується впливу на обличчя, респондентки відповіли, що помітили легкі зморшки та в’ялість шкіри після недосипання, а також вони мали напружений та втомлений вигляд.

А чоловіки-респонденти повідомили про мішки під очима, сухість шкіри та втомлений вигляд, коли вони не висипаються.

Як нестача сну змінює обличчя (фото: Simba)

Як виявилося, важливу роль у цих ефектах відіграє вік. У той час як 12% усіх учасників, які страждають від недосипу, повідомили про сухість шкіри, цей показник підскочив до 20% у 18-24-річних.

Щобільше, майже третина цієї вікової групи мала мішки під очима після поганого нічного сну, порівняно з 20% в середньому.

Для старших учасників було встановлено, що головним побічним ефектом недосипу були темні кола.

Ґрунтуючись на цих висновках, дослідники використовували ШІ, щоб уявити, як виглядатимуть чоловіки та жінки різного віку з регулярною нестачею сну.

Дослідники наголошують, що хоча генетика відіграє певну роль у впливі на зовнішність, коли ми старіємо, регулярне недосипання може погіршити ситуацію.

Як нестача сну змінює обличчя (фото: Simba)