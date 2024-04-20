ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ученые показали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки (фото)

Суббота 20 апреля 2024 21:03
UA EN RU
Ученые показали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки (фото) Как недостаток сна влияет на внешность человека (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Медики постоянно отмечают, что спать нужно по меньшей мере по 7 часов каждую ночь. Но подавляющее большинство украинцев спят меньше, а это негативно отражается и на здоровье, и на внешнем виде.

О том, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Daily Mail.

Как недостаток сна отражается на внешности

Фирма Simba, специализирующаяся на изучении сна, с помощью искусственного интеллекта показала, что может произойти с лицом человека, если он не высыпается.

Чтобы создать изображение, сотрудники Симба сначала опросили 2 000 британцев по поводу их режима сна, а также состояния их лица.

Результаты показали, что более половины британцев спят менее рекомендованных 7 часов в ночь, причем больше всего страдают люди старше 55 лет.

Что касается влияния на лицо, респондентки ответили, что заметили легкие морщины и дряблость кожи после недосыпания, а также они выглядели напряженно и устало.

А мужчины-респонденты сообщили о мешках под глазами, сухости кожи и усталом виде, когда они не высыпаются.

Ученые показали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки (фото)Как недостаток сна меняет лицо (фото: Simba)

Как оказалось, немаловажную роль в этих эффектах играет возраст. В то время как 12% всех участников, страдающих недосыпом, сообщили о сухости кожи, этот показатель подскочил до 20% у 18-24-летних.

Более трети этой возрастной группы имели мешки под глазами после плохого ночного сна, по сравнению с 20% в среднем.

Для старших участников было установлено, что главным побочным эффектом недосыпа были темные круги.

Основываясь на этих выводах, исследователи использовали ИИ, чтобы представить, как будут выглядеть мужчины и женщины всех возрастов с регулярной нехваткой сна.

Исследователи отмечают, что хотя генетика играет определенную роль во влиянии на внешность, когда мы стареем, регулярное недосыпание может усугубить ситуацию.

Ученые показали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки (фото)Как недостаток сна меняет лицо (фото: Simba)

Читайте также о том, как не заснуть за рулем во время поездки.

Раньше мы писали о том, что стоит спать с собаками и котами.

Читайте РБК-Украина в Google News
здоровя Ученые
NEWS
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше
Палата представителей США одобрила помощь Украине: что дальше