Як не заснути за кермом під час поїздки? Поради правоохоронців водіям
Водіїв дуже часто виснажує довге керування автомобілем. Саме тому водіям варто з уважністю ставитись до тривалих поїздок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій - джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - нагадали в поліції.
Декілька порад, що робити, щоб не заснути за кермом:
- добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою, поспіть якнайдовше);
- уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;
- перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;
- підтримуйте розмову з пасажирами - цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку;
- тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;
- робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;
- під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.
Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?
- ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати - повіки важчають й закриваються повільно);
- ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;
- не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;
- руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу.
Усе це - ознаки втоми мозку й сонливості. Тому зупиніться та перепочиньте на узбіччі.
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