Як не заснути за кермом під час поїздки? Поради правоохоронців водіям

Водіїв дуже часто виснажує довге керування автомобілем. Саме тому водіям варто з уважністю ставитись до тривалих поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Пам'ятайте, що довге керування, дуже виснажує, а втомлений водій - джерело підвищеної небезпеки на дорозі. Це може закінчитися трагічно не лише для самого водія, але й інших людей", - нагадали в поліції.

Декілька порад, що робити, щоб не заснути за кермом:

добре виспіться перед поїздкою (здоровий сон має тривати не менше 7 годин, але перед поїздкою, поспіть якнайдовше);

уникайте поїздок за кермом в години, коли ви зазвичай спите;

перед поїздкою не вживайте ліки, які викликають сонливість;

підтримуйте розмову з пасажирами - цікава розмова відмінно стимулює роботу головного мозку;

тримайте салон авто в прохолоді, це вас збадьорить;

робіть перерви кожні дві години, навіть якщо вам здається, що ви не втомилися;

під час зупинки займайтеся фізичними вправами або дрімайте 15-20 хвилин.



Як зрозуміти, що виникла сонливість і варто зупинитися?

ви зловили себе на думці, що щойно моргнули (коли не хочеться спати, моргання відбувається так швидко, що ми цього не помічаємо, а коли хочеться спати - повіки важчають й закриваються повільно);

ви часто позіхаєте й важко тримати очі відкритими;

не можете згадати, який останній дорожній знак проїхали;

руки стали важкими, ви мимоволі відпускаєте педаль газу.

Усе це - ознаки втоми мозку й сонливості. Тому зупиніться та перепочиньте на узбіччі.

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Детальніше про "літні" правила для водіїв та їх зміну - читайте у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.