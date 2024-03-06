Вчені назвали один з найважливіших факторів якісного сну

Сон має велике значення для нашого організму та його здоров'я. Саме під час сну наш організм відновлює себе, закріплює спогади та регулює гормони. І для якісного сну має значення, що саме ми робили вдень.

Який фактор має велике значення для якісного сну, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю в журналі Sleep Health.

Вчені з університету Південної Австралії виявили, що збільшення фізичної активності вдень сприяє підвищенню якості нічного сну. У дослідженні використовували дані про стан здоров'я та фізичну активність 1168 дітей (середній вік 12 років) та 1360 дорослих (середній вік 44 роки).

Дослідники зафіксували, коли всі учасники були найбільш фізично активні та зіставили ці дані з показниками якості сну.

Виявилося, що дітей та дорослих з більш високим рівнем помірної або інтенсивної фізичної денної активності був менш неспокійний сон, невелика кількість нічних пробуджень та знижена стомлюваність протягом дня.

При цьому фізична активність була пов'язана з поліпшенням ефективності сну - кількості проведеного часу в ліжку, що було дійсно витрачено на відпочинок.

Вчені зазначають, що більш ранній відхід до сну та виділення додаткового часу на нього, навпаки, часто спричиняли неспокійніший сон.

"Сон часто розглядається як окрема сутність від 24-годинної доби. Однак наше дослідження підкреслює невід'ємний зв'язок між сном і повсякденною діяльністю. Наші результати показують, що склад нашої повсякденної діяльності може істотно впливати на різні аспекти сну, наголошуючи на важливості обліку комплексних ефектів використання часу", - наголосили дослідники.