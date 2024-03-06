Ученые назвали один из важнейших факторов качественного сна

Сон имеет огромное значение для нашего организма и его здоровья. Именно во время сна организм восстанавливает себя, закрепляет воспоминания и регулирует гормоны. И для качественного сна важно, что именно мы делали днем.

Какой фактор имеет большое значение для качественного сна, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в журнале Sleep Health.

Ученые из университета Южной Австралии обнаружили, что увеличение физической активности днем способствует повышению качества ночного сна. В исследовании использовали данные о состоянии здоровья и физической активности 1168 детей (средний возраст 12 лет) и 1360 взрослых (средний возраст 44 года).

Исследователи зафиксировали, когда все участники были наиболее физически активны и сопоставили данные с показателями качества сна.

Оказалось, что у детей и взрослых с более высоким уровнем умеренной или интенсивной физической дневной активности был менее беспокойный сон, небольшое количество ночных пробуждений и сниженная утомляемость в течение дня.

При этом физическая активность была связана с улучшением эффективности сна – количества проведенного времени в постели, что было действительно потрачено на отдых.

Ученые отмечают, что более ранний отход ко сну и выделение дополнительного времени на него, наоборот, часто приводили к более беспокойному сну.

"Сон часто рассматривается как отдельная сущность от 24-часовых суток. Однако наше исследование подчеркивает неотъемлемую связь между сном и повседневной деятельностью. Наши результаты показывают, что состав нашей повседневной деятельности может оказывать существенное влияние на различные аспекты сна, отмечая важность учета комплексных эффектов использования времени", - подчеркнули исследователи.