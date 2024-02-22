Чому ми забуваємо сни і як навчитися їх запам'ятовувати

Люди досить рідко запам'ятовують свої сни. Хтось може згадати, що йому снилося 2-3 рази на тиждень, хтось лише зрідка, а деякі стверджують, що зовсім не бачать сновидінь. Однак це не так і люди просто не можуть пригадати нічого після пробудження.

Чому люди не запам'ятовують свої сни і як навчитися запам'ятовувати їх, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що потрібно знати про сон

Людський сон не цілісний, він поділений на цикли, а всередині кожного циклу - кілька фаз сну.

Вчені поділяють їх так: фаза повільного та фаза швидкого сну. Більшість сновидінь виникають у фазі швидкого сну - мозок себе під час цієї фази веде так, ніби ми не спимо. Сни, які ми бачимо у фазі повільного сну, менш детальні та сюжетні, тому вони запам'ятовуються гірше.

Кожен цикл сну займає 90-120 хвилин, і за ніч ми проходимо через 4-5 таких циклів, якщо спимо в середньому 7-9 годин. У першу половину ночі у нас зазвичай повільна фаза, у другу половину - швидка. Тому ближче до ранку ми часто бачимо яскраві та тривалі сни.

Чому ми не запам'ятовуємо сни

Гіпотеза 1. Постійне недосипання. Якщо ви недостатньо спите, то фаза короткого сну скорочується, як і можливість побачити щось яскраве і запам'ятовується. Якщо ви прокинулися будильником з відчуттям, ніби й не спали - ви прокинулися в повільну фазу сну.

Варто зазначити, деякі препарати можуть пригнічувати фази сну. Наприклад, антидепресанти затримують початок фази швидкого сну або скорочують її тривалість. Такий ефект має алкоголь.

Гіпотеза 2. Під час сну нейрони активно забувають інформацію. В одному з досліджень з'ясували, що під час фази швидкого сну відбувається активне забування непотрібної інформації. Це необхідно, щоб не перевантажити мозок зайвою інформацією та запам'ятати потрібну. У цьому беруть участь спеціальні нейрони, які також беруть участь у синтезі гормону, що відповідає за контроль сну та апетиту. Вночі вони мають дію на гіпокамп, який бере участь у формуванні спогадів.

Гіпотеза 3. Гіпокамп прокидається трохи пізніше за вас. Можливо, у людей різні ділянки мозку можуть засипати у різний час. Як показало одне з досліджень, гіпокамп, ймовірно, відходить до сну одним з останніх. Усю ніч він активно формує спогади про події дня та посилає їх у кору мозку.

Вчені припускають, що якщо гіпокамп засинає пізніше, то і прокидатися він може із затримкою. Виходить, що є невелике вікно – коли гіпокамп ще не прокинувся і не може записати наш спогад про сновидіння.

Гіпотеза 4. Структура сну не підходить для зберігання. На відміну від спогадів про реальні події сни не піддаються логіці й наша пам'ять не призначена для зберігання такої фантасмагорії. Іноді сни взагалі не мають жодного сюжету і можуть бути набором випадкових думок та картинок.

Як запам'ятовувати сни

Для початку потрібно забезпечити все для повноцінного сну та обов'язково - для фази швидкого сну. Потрібно висипатися, уникати алкоголю перед сном і намагатися прокидатися у швидку фазу сну. Для цього існують спеціальні пристрої, які визначають, коли ви перебуваєте в потрібній фазі й починають вас будити.

Якщо сон не встиг вислизнути, то постарайтеся відразу після пробудження його записати або комусь розповісти. Це допоможе зберегти якнайбільше деталей сновидіння. Можна навіть завести щоденник снів та перечитувати їх через деякий час.