Чи можна пити каву перед тренуванням?

Кава перед тренуванням може бути корисною для підвищення енергії та витривалості. Однак, важливо вживати лише рекомендовану норму, щоб отримати максимальну користь і уникнути негативних ефектів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Aaptiv .

Кава є стимулятором

Кава пробуджує весь організм і всі його системи. А це заряджає вас енергією, допомагає зосередитися та робить людину набагато пильнішою.

Це означає не лише те, що у вас буде більше енергії, але й те, що ви будете більш бадьорими, що дуже важливо для деяких видів спорту.

Але в каві є й інші інгредієнти, які також відіграють важливу роль.

Кращий кровообіг

Вправи природним чином стимулюють кровообіг і покращують кровообіг, але кава може додатково збільшити його на 30%. Це означає, що більше крові і, отже, більше кисню буде потрапляти в усі м’язи, що значно підвищить загальну продуктивність.

Це допоможе вам бути сильнішими та витривалішими.

Кава покращує стан м'язів

З віком стан м’язів погіршуються, і ніякі фізичні вправи не можуть зберегти їх назавжди. Але кава може допомогти в цьому.

Дослідження показали, що кофеїн може допомогти зберегти м’язи, затримати м’язову атрофію, яка зазвичай виникає з віком, і загалом допомогти запобігти травмам.

Втрата ваги

Кофеїн стимулює мобілізацію жирів, що дозволяє організму використовувати жири як основне джерело енергії під час тренування, особливо при кардіонавантаженнях.

Завдяки кофеїну можна виконувати вправи з більшою ефективністю, що також допомагає спалювати більше калорій.

Проте важливо пам’ятати, що кава не є панацеєю для схуднення - для досягнення бажаних результатів важливо поєднувати її з правильною дієтою і регулярними фізичними вправами.

З чим слід бути обережним

Зокрема, якщо ранкова кава стимулює роботу кишківника, то можливо не варто пити її безпосередньо перед тренуванням.

Також, якщо ви вживаєте каву, щоб бути продуктивними та довго тренуватись, то ви можете перевищити свій ліміт і спричинити травми.

Нарешті, хоча кава може зарядити вас енергією та пробудити, вона насправді не дає вам багато енергії. Тому переконайтеся, що ви не замінюєте їжу перед тренуванням чашкою кави.

Зазвичай рекомендована кількість кави перед тренуванням - 1 порція (близько 200-250 мл), що містить 50-100 мг кофеїну. Це оптимальна кількість для того, щоб відчути підвищення енергії та продуктивності без ризику побічних ефектів, таких як нервозність або зневоднення.