Ученые назвали самую опасную кофеварку: может отравлять вас ежедневно

Кофе - любимый напиток миллионов, но знаем ли мы, как способ его приготовления влияет на наше здоровье? Недавние исследования раскрыли неожиданную правду, что некоторые кофемашины могут готовить напиток, содержащий вредные вещества, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Какой кофе самый опасный?

Согласно исследованию, опубликованному в European Journal of Preventive Cardiology, самым вредным оказался нефильтрованный кофе, то есть приготовленный без использования фильтра. Это касается кофе, сваренного в турке, френч-прессе или просто в чашке.

Почему нефильтрованный кофе опасен?

Дело в том, что в нефильтрованном кофе содержатся дитерпены - кафестол и кахвеол. Эти вещества повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Фильтр-кофе - полезный напиток?

В противовес нефильтрованному кофе, фильтр-кофе, приготовленное в капельной кофеварке или с использованием бумажного фильтра, оказалось безопасным для здоровья. Фильтр задерживает дитерпены, поэтому напиток содержит их в значительно меньшем количестве.

Полезно ли пить эспрессо?

Эспрессо, хоть и готовится без фильтра, содержит меньше дитерпенов, чем кофе из турки или френч-пресса. Это связано с тем, что время контакта воды с кофейными зернами в эспрессо-машине значительно короче.

Растворимый кофе: опасная альтернатива?

Растворимый кофе, хоть и удобен в приготовлении, также может содержать вредные вещества, особенно если он низкого качества. В процессе производства растворимого кофе используются химические вещества, которые могут оставаться в напитке.

Какая кофемашина самая безопасная?

Согласно исследованиям, самой безопасной кофемашиной является капельная кофемашина или любое другое устройство, использующее бумажный фильтр.

Вас может заинтересовать