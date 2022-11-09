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Вчені назвали напій №1, який прискорює старіння. Його люблять дорослі і діти

Фото: Який напій прискорює старіння (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Все, що потрапляє через рот, так чи інакше впливає на стан нашого організму, як позитивно, так і негативно. Але деякі напої особливо погано впливають на здоров'я.

Який саме напій прискорює старіння - читайте нижче в матеріалі Styler.

Мова йде про напій, який люблять і діти, і дорослі - це солодкі газовані напої.

"Регулярне споживання підсолоджених напоїв може призвести до ризику розвитку ряду захворювань, таких як ожиріння, хвороби серця, діабет 2 типу тощо", - каже Емі Гудсон, авторка "Посібника зі спортивного харчування".

Чому солодка газована вода так погано впливає на організм

Одним із основних способів, як регулярне споживання таких напоїв може прискорити процес старіння, є збільшення ризику захворювань, які пришвидшують зношення організму. Це, зокрема, діабет 2 типу та хвороби серця.

Відповідно до звіту за 2019 рік, опублікованого в Nutrients, споживання підсолоджених напоїв було пов’язане з діабетом 2 типу та ішемічною хворобою серця, незалежно від того, чи страждала людина також ожирінням.

Ще одне дослідження, висвітлене в Journal of the American Heart Association, говорить, що споживання однієї чи кількох порцій підсолоджених напоїв на день пов’язане з серцево-судинними захворюваннями та ризиком інсульту.

Напої можуть впливати на ваше тіло на клітинному рівні?

Відповідно до дослідження 2014 року, показаного в American Journal of Public Health, солодкі напої можуть викликати передчасне старіння на клітинному рівні.

Щоб провести дослідження, вчені з Університету Каліфорнії в Сан-Франциско (UCSF) вивчили дані 5309 дорослих американців віком від 20 до 65 років без серцево-судинних захворювань в анамнезі.

Дослідники виявили, що люди, які вживали більше підсолоджених напоїв, мали коротші теломери - ділянки ДНК на кінці хромосом - у білих кров’яних клітинах. Вкорочені теломери в білих кров’яних тільцях пов’язують зі скороченням довголіття та підвищеним ризиком хронічних захворювань.

Солодка вода може зіпсувати ваш кишечник

Огляд від 2021 року, опублікований у Current Nutrition Reports, показує, що споживання підсолоджених напоїв, таких як газована вода, пов’язане зі змінами кишкових бактерій і кишкової мікробіоти, запаленням і окислювальним стресом, які пов’язані з передчасним старінням.

Автори цього дослідження дали просту рекомендацію, яка допоможе пом’якшити ці наслідки: замініть газовану воду більш здоровим напоєм, коли зможете.

Раніше ми писали про напій, який прискорює старіння.

Також читайте, які напої призводять до утворення тромбів.

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