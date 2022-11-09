Ученые назвали напиток №1, ускоряющий старение. Его любят взрослые и дети

Речь идет о напитке, который любят и дети, и взрослые – это сладкие газированные напитки.

"Регулярное потребление подслащенных напитков может привести к риску развития ряда заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца, диабет 2 типа и т. д.", - говорит Эми Гудсон, автор "Руководства по спортивному питанию".

Почему сладкая газировка так плохо влияет на организм

Одним из основных способов, как регулярное потребление таких напитков может ускорить процесс старения, является увеличение риска заболеваний, ускоряющих износ организма. Это, в частности, диабет 2 типа и болезни сердца.

Согласно отчету за 2019 год, опубликованному в Nutrients, потребление подслащенных напитков было связано с диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца, независимо от того, страдал ли человек также ожирением.

Еще одно исследование, освещенное в Journal of the American Heart Association, говорит, что потребление одной или нескольких порций подслащенных напитков в день связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском инсульта.

Напитки могут влиять на ваше тело на клеточном уровне?

Согласно исследованию 2014 года, показанному в American Journal of Public Health, сладкие напитки могут вызвать преждевременное старение на клеточном уровне.

Чтобы провести исследования, ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF) изучили данные 5309 взрослых американцев от 20 до 65 лет без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.

Исследователи обнаружили, что люди, употреблявшие больше подслащенных напитков, имели более короткие теломеры – участки ДНК на конце хромосом – в белых кровяных клетках. Укороченные теломеры в белых кровяных тельцах связывают с сокращением долголетия и повышенным риском хронических заболеваний.

Сладкая вода может испортить ваш кишечник

Обзор от 2021 года, опубликованный в Current Nutrition Reports, показывает, что потребление подслащенных напитков, таких как газировка, связано с изменениями кишечных бактерий и кишечной микробиоты, воспалением и окислительным стрессом, связанным с преждевременным старением.

Авторы этого исследования дали простую рекомендацию, которая поможет смягчить эти последствия: замените газировку более здоровым напитком, когда сможете.