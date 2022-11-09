Ученые назвали напиток №1, ускоряющий старение. Его любят взрослые и дети

Все, что попадает через рот, так или иначе влияет на состояние нашего организма, как положительно, так и отрицательно. Но некоторые напитки особенно плохо влияют на здоровье.
Какой именно напиток ускоряет старение – читайте ниже в материале Styler.
Речь идет о напитке, который любят и дети, и взрослые – это сладкие газированные напитки.
"Регулярное потребление подслащенных напитков может привести к риску развития ряда заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца, диабет 2 типа и т. д.", - говорит Эми Гудсон, автор "Руководства по спортивному питанию".
Одним из основных способов, как регулярное потребление таких напитков может ускорить процесс старения, является увеличение риска заболеваний, ускоряющих износ организма. Это, в частности, диабет 2 типа и болезни сердца.
Согласно отчету за 2019 год, опубликованному в Nutrients, потребление подслащенных напитков было связано с диабетом 2 типа и ишемической болезнью сердца, независимо от того, страдал ли человек также ожирением.
Еще одно исследование, освещенное в Journal of the American Heart Association, говорит, что потребление одной или нескольких порций подслащенных напитков в день связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском инсульта.
Согласно исследованию 2014 года, показанному в American Journal of Public Health, сладкие напитки могут вызвать преждевременное старение на клеточном уровне.
Чтобы провести исследования, ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (UCSF) изучили данные 5309 взрослых американцев от 20 до 65 лет без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе.
Исследователи обнаружили, что люди, употреблявшие больше подслащенных напитков, имели более короткие теломеры – участки ДНК на конце хромосом – в белых кровяных клетках. Укороченные теломеры в белых кровяных тельцах связывают с сокращением долголетия и повышенным риском хронических заболеваний.
Обзор от 2021 года, опубликованный в Current Nutrition Reports, показывает, что потребление подслащенных напитков, таких как газировка, связано с изменениями кишечных бактерий и кишечной микробиоты, воспалением и окислительным стрессом, связанным с преждевременным старением.
Авторы этого исследования дали простую рекомендацию, которая поможет смягчить эти последствия: замените газировку более здоровым напитком, когда сможете.
Раньше мы писали о напитке, ускоряющем старение.
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