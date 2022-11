Цей напій прискорює старіння вашої шкіри: вчені зробили заяву

Мова йде про алкоголь

Так, у звіті, опублікованому в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, було зроблено висновок, що вживання 8 або більше напоїв на тиждень (що вважається надмірним споживанням алкоголю) потенційно може вплинути на зовнішній вигляд вашої шкіри.

Це включає такі речі, як набряклість під очима, зморшки, а також збільшення кровоносних судин.

Спиртне зневоднює шкіру

Експерт Емі Гудсон, автор The Sports Nutrition Playbook пише, що алкоголь може негативно вплинути на природну гідратацію шкіри.

"Ваша шкіра стає тоншою та сухішою з віком (внутрішнє старіння), і зовнішні фактори можуть це прискорити. Через ефект зневоднення алкоголю він може сприяти старінню шкіри, якщо вживати його у великих кількостях", - каже Гудсон.

Алкоголь впливає на сон і повноцінний відпочинок

У дослідженні Nature було виявлено, що чоловіки, які регулярно вживають велику кількість алкоголю, мають більше проблем зі сном.

А дослідження медичного центру Case прийшло до висновку, що проблеми зі сном з часом можуть призвести до прискореного старіння.

Спиртне посилює почервоніння шкіри

Відповідно до Medical News Today, почервоніння може виникнути після вживання алкоголю через розширення кровоносних судин під поверхнею шкіри.

Наявні захворювання шкіри погіршуються через алкоголь

Рясне споживання алкоголю також було пов’язане із загостренням симптомів загальних захворювань шкіри, зокрема екзема, псоріаз і розацеа.

Американська академія дерматологічної асоціації переконує, що регулярне вживання алкоголю може збільшити ваші шанси на розвиток розацеа.