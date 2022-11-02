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Такі напої призводять до утворення тромбів: заява вчених

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Середа 02 листопада 2022 16:00
Такі напої призводять до утворення тромбів: заява вчених Фото: Які напої можуть призводити до утворення тромбів (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Утворення тромбів може бути спровоковано через часте вживання певних напоїв. Головних ворогів нашого здоров'я вчені та лікарі називають чотири.

Про це пише Express.

Тромби - це згустки крові, які сформувалися в гелеподібну речовину. Хоча вони необхідні для запобігання надмірній кровотечі під час порізу, ті, які не розчиняються природним шляхом, можуть бути небезпечними. І якщо вони потрапляють до таких органів, як легені чи серце, це викликає серйозне занепокоєння.

Так, за словами дієтолога Рорі Батта, солодкі напої можуть бути одним із винуватців утворення тромбів через їх вплив на рівень холестерину.

"Цукор не тільки підвищує рівень ліпопротеїнів низької щільності ("поганого" холестерину), але також приносить із собою багато окислювального стресу та запалення, що може підвищити ризик атеросклерозу... Запалення сприяє таким процесам, як агрегація тромбоцитів, завдяки чому утворюються тромби", - каже експерт.

Щоб зменшити ймовірність утворення тромбів, він порадив не вживати занадто багато таких напоїв:

  • солодкі газовані напої,
  • неякісні фруктові соки (з додаванням цукру, без м'якоті),
  • солодкі лікери, настойки,
  • енергетики.

Американська кардіологічна асоціація також повідомила, що дослідження виявило зв’язок між холестерином і венозною тромбоемболією (ВТЕ), яка виникає, коли у вені утворюється тромб.

"Відомо, що холестерин ЛПНЩ - так званий "поганий" холестерин - звужує артерії, що може призвести до інфарктів та інсультів. Тепер також підозрюють, що він сприяє венозній тромбоемболії, згідно з новими дослідженнями", - йдеться в повідомленні.

Симптоми тромбу включають:

  • пульсуючий або судомний біль, набряк, почервоніння та тепло в нозі або руці;
  • раптову задишку, різкий біль у грудях (може посилюватися, коли ви вдихаєте) і кашель або виділення крові.

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