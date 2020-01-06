Без них нет Рождества: какие блюда обязаны быть на столе в Сочельник

Рождество Христово один из самых важных христианских праздников, поэтому верующие к нему готовятся со всей ответственностью. Рождественский ужин — традиционный повод для объединения всей семьи и самых близких друзей. По традиции на рождественском столе должны стоять 12 постных блюд. Угощения символизируют богатство и достаток. STYLER вспомнил, как должен выглядеть традиционный стол в Сочельник.

12 обязательных блюд на Рождество:

Кутья. Каша из цельных зерен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавлением мёда или сахара, иногда с сухофруктами, орехами, зернами мака. Является славянским блюдом, которое готовят на похороны, поминки и Родительскую субботу. Кутья – это главное рождественское блюдо. Ранее мы публиковали рецепт рождественской кутьи от победителя МастерШефа. Узвар. Еду в праздник по традиции нельзя запивать водой – только узваром. Хлеб. Желательно, подавать к столу домашнюю паляницу, с запеченным в ней чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок отгоняет нечистую силу. Рождественское "первое". Традиционно — это постный борщ или капустняк. Иногда борщ трактуют, как символ крови детей, которую пролил царь Ирод. Постные голубцы. Идеальной начинкой для них послужит гречка с грибами. Голубцы также трактуют, как символ голубя и отсыл к Святому духу. Гарнир. Отличный вариант — тушеный картофель с луком и морковкой. Соленья. Грибы, огурцы, квашенные помидоры и капуста. Постные салаты. Идеальный вариант — это винегрет. Блюдо несложное, но оно украсит любой праздничный стол. Грибы. Вариантов может быть масса. Жареные или тушеные. Также хороши запеченные в духовке. Для этого не нужны вычурные сорта, подойдут даже шампиньоны. Рыба. Украшением стола может стать фаршированная рыба. Несмотря на пост, есть ее в сочельник можно. Ведь это символ христова чуда из притчи о том, как Иисус накормил толпу рыбой и хлебом. Постный пирог или пампушки. Для начинки подойдет капуста, горох, картошка с зеленью. Десерт. Идеальным вариантом для сочельника будут запеченные яблоки с медом и орехами.

Стоит напомнить, что Рождество сопровождается рождественским постом, во время которого нельзя принимать в пищу продукты животного происхождения.

Напомним, что спасатели советуют отказаться от фейерверков во время Рождества.