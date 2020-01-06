Спасатели советуют отказаться от фейерверков во время Рождества

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Во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения войны на Донбассе

Спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков во время Рождественских праздников. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-службе напомнили, что 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза был госпитализирован 40-летний житель с. Николаевка Емильчинского района Житомирской области. Как выяснилось, мужчина зажег салют, однако последний резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков, которые госпитализировали травмированного в медицинское учреждение.

"Поэтому, с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны", - заявили спасатели.

Напомним, в Киеве на Рождество, 7 января, ограничат движение транспорта в центре города, а также возможны ограничения на вход в центральные станции метро.

В частности, 7 января с 12 до 17 перекроют дорогу вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до переулка Рыльского). Также будет проходить Шествие звездочетов на Софийской и Контрактовой площадях.

Отметим, что на Рождество в Украине ожидается мокрый снег, температура воздуха ночью опустится до -9, днем до +3.