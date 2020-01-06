Без них нема Різдва: які страви повинні бути на столі у Святвечір

Різдво Христове одне з найважливіших християнських свят, тому віруючі до нього готуються з усією відповідальністю. Різдвяна вечеря — традиційний привід для об'єднання всієї родини і найближчих друзів. За традицією на різдвяному столі повинні стояти 12 пісних страв. Частування символізують багатство і достаток. STYLER згадав, як повинен виглядати традиційний стіл на Святвечір.

12 обов'язкових страв на Різдво:

Кутя. Каша з цільних зерен пшениці, ячменю, рідше пшона або рису з додаванням меду або цукру, іноді з сухофруктами, горіхами, зернами маку. Є слов'янською стравою, яку готують на похорон, поминки і Батьківську суботу. Кутя – це головне різдвяне блюдо. Раніше ми публікували рецепт різдвяної куті від переможця МастерШефа. Узвар. Їжу в свято за традицією не можна запивати водою – тільки узваром. Хліб. Бажано, подавати до столу домашню паляницю, з запеченим у ній часником і горохом. Горох символізує багатство, а часник відганяє нечисту силу. Різдвяне "перше". Традиційно — це пісний борщ або капусняк. Іноді борщ трактують, як символ крові дітей, яку пролив цар Ірод. Пісні голубці. Ідеальною начинкою для них стане гречка з грибами. Голубці також трактують, як символ голуба і відсилання до Святого духа. Гарнір. Відмінний варіант — тушкована картопля з цибулею і морквою. Соління. Гриби, огірки, квашені помідори та капуста. Пісні салати. Ідеальний варіант — це вінегрет. Блюдо нескладне, але воно прикрасить будь-який святковий стіл. Гриби. Варіантів може бути маса. Смажені або тушковані. Також гарні запечені в духовці. Для цього не потрібні химерні сорти, підійдуть навіть печериці. Риба. Прикрасою столу може стати фарширована риба. Незважаючи на піст, їсти її у святвечір можна. Адже це символ христового дива з притчі про те, як Ісус нагодував натовп рибою і хлібом. Пісний пиріг або пампушки. Для начинки підійде капуста, горох, картопля з зеленню. Десерт. Ідеальним варіантом для святвечора будуть запечені яблука з медом та горіхами.

Варто нагадати, що Різдво супроводжується різдвяним постом, під час якого не можна вживати в їжу продукти тваринного походження.

Нагадаємо, що рятувальники радять відмовитися від феєрверків під час Різдва.