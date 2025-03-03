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Російський дрон атакував "Фельдман Екопарк" у Харківській області: загинули тварини (фото)

Понеділок 03 березня 2025 13:19
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Російський дрон атакував "Фельдман Екопарк" у Харківській області: загинули тварини (фото) Фото: Росіяни вдарили безпілотником по "Фельдман Екопарку" ("Суспільне Харків", Олена Клименко)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч на 3 березня російський безпілотник завдав удару по території "Фельдман Екопарк" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки зруйновано вольєри та загинули тварини, зокрема козенята, які перебували у контактному дворику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речниці парку Олени Клименко для "Суспільне Харків".

За її словами, удар прийшовся неподалік контактного двору. Зараз на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби руйнувань та встановлюють наслідки обстрілу.

"Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, козочки, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки", - зазначила Клименко.

Наслідки удару російського БпЛА по "Фельдман Екопарк" (фото: "Суспільне Харків", Олена Клименко)

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що за фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці встановили, що ворожий БпЛА атакував с. Лісне 3 березня близько 1:00.

Наслідки удару російського БпЛА по "Фельдман Екопарк" (фото:Офіс Генерального прокурора)

Раніше РБК-Україна писало, що російська армія здійснила масовану атаку дронами по Харкову в ніч на 1 березня. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей. Атаки сталися у трьох районах міста, пошкоджено житлові будинки, медичні установи, офіси та комерційні приміщення. Загалом, постраждали як цивільні, так і співробітники різних об'єктів.

Також ми писали, що 27 лютого росіяни атакували Харківську область понад 10 дронами, зокрема по енергосистемі регіону. Українська ППО працювала в посиленому режимі, а служби займались ліквідацією наслідків. Місцевих жителів просять не поширювати у соцмережах інформацію про наслідки російських ударів.

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Олександр Фельдман Харків Зоопарки Тварини
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