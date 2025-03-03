Російський дрон атакував "Фельдман Екопарк" у Харківській області: загинули тварини (фото)

У ніч на 3 березня російський безпілотник завдав удару по території "Фельдман Екопарк" у передмісті Харкова. Внаслідок атаки зруйновано вольєри та загинули тварини, зокрема козенята, які перебували у контактному дворику.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар речниці парку Олени Клименко для "Суспільне Харків" .

За її словами, удар прийшовся неподалік контактного двору. Зараз на місці працюють фахівці, які оцінюють масштаби руйнувань та встановлюють наслідки обстрілу.

"Є руйнування вольєрів та загиблі тварини, козочки, які були у дворику. Зараз оглядається місце влучання та встановлюються наслідки", - зазначила Клименко.

Наслідки удару російського БпЛА по "Фельдман Екопарк" (фото: "Суспільне Харків", Олена Клименко)

Офіс Генерального прокурора України повідомив, що за фактом атаки розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Правоохоронці встановили, що ворожий БпЛА атакував с. Лісне 3 березня близько 1:00.

Наслідки удару російського БпЛА по "Фельдман Екопарк" (фото:Офіс Генерального прокурора)