"Важке рішення": учасниця Нацвідбору зняла свою кандидатуру за крок до оголошення переможця

Чому співачка зняла кандидатуру

Артистка написала великий текст, у якому розкрила причини свого рішення. Як виявилося, вона незадоволена ситуцією з голосуванням.

"Важке рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в Нацвідборі на Євробачення 2024. Це рішення далось мені складно, але все ж таки я про творчість, про музику, про сцену, про шоу, про працю, про пісню, про своїх людей, про вас, про усіх нас", - написала співачка.

"Все, що відбувається зараз - це вже не про вищесказане, і не про мене. На жаль, голосування в моменті вже не повернути, а я довіряю саме моменту. "Дія" працювала вночі, зранку вона знову не працювала, зараз, як мені відомо, вона знову працює. Голоси могли зарахуватись некоректно", - додала вона.

Артистка зробила заяву щодо голосування (фото: instagram.com/skylerr_official)

За словами SKYLERR, вона розуміє, що це "велика система", але виступає за "голосування прозоре і зрозуміле, яке в моменті".

"В цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво, "немає переможців в цьому марафоні" - слова з моєї пісні, які на сьогодні як ніколи актуальні. Я залишаюсь вірна собі і своїм меседжам, своїм сенсам, які несла я і моя пісня", - написала артистка.

Також вона закликала усіх "залишатися людьми" й подякувала команді, яка створювала шоу.

Співачка SKYLERR відмовилася від участі у Нацвідборі (скріншот)

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