Переможця Нацвідбору на Євробачення 2024 визначити не змогли: що відомо

3 лютого повинен був визначитися переможець Нацвідбору на Євробачення 2024 - артист, який представить Україну на пісенному конкурсі в Мальме. Однак цього не сталося.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію відбору розповідає, коли буде оголошено переможця Нацвідбору.

Коли назвуть переможця Нацвідбору на Євробачення 2024

Голосування в застосунку "Дія" буде продовжено орієнтовно до 19:05 неділі, 4 лютого. Саме до цього часу глядачі зможуть віддати свій голос за улюбленого виконавця. Про завершення голосування ведучі Нацвідбору - Тімур Мірошниченко, Василь Байдак і Юлія Саніна - повідомлять у прямому ефірі каналу "Суспільне Культура".

Також додамо, що о 15:15 на каналі відбудеться повтор Нацвідбору, після якого власне й відбудеться пряма трансляція з результатами.

"Голосування за переможця Нацвідбору Євробачення 2024 триватиме з моменту відновлення "Дії" та протягом завтрашнього дня", - повідомив у прямому ефірі Мірошниченко.

Чому не назвали переможця 3 лютого?

Як відомо, під час глядацького голосування у застосунку "Дія" стався збій, через що українці не змогли віддати свій голос за улюбленого виконавця.

"Скільки бажаючих проголосувати за свого кандидата-фаворита Нацвідбору! "Дії" треба трошки часу, щоб оговтатись від такої кількості відвідувачів. Тож, якщо у вас не відкривається "Опитування" - спробуйте проголосувати через декілька хвилин!" - писали в Telegram-каналі додатка.

Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі, що саме сьогодні була рекордна кількість користувачів у "Дії" за всю історію. Замість 800 запитів за секунду, як було під час голосування торік, - 15 000 запитів.

Однак намагання спеціалістів збільшити потужності сервісу позитивних результатів не дали.

Цікаво, що згідно з регламентом Національного відбору, "Суспільне" могло оголосити переможцем артиста, який набрав найбільше балів від журі, не враховуючи голоси глядацького голосування.

Однак організатори вирішили не йти на такий ризикований для репутації крок.

Національний відбір 2024

Учасники виступили в такому порядку:

YAKTAK - Lalala

INGRET - Keeper

NAZVA - Slavic English

ANKA - "Палала"

Drevo - Endless chain

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

MÉLOVIN - DREAMER

SKYLERR - Time is running out

Ziferblat - Place I Call Home

YAGODY - Tsunamia

NAHABA - GLASSS

68-й пісенний конкурс відбудеться у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал - на 11 травня.