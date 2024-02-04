"Трудное решение": участница Нацотбора сняла свою кандидатуру за шаг до объявления победителя

Почему певица сняла кандидатуру

Артистка написала большой текст, в котором раскрыла причины своего решения. Как оказалось, она не довольна ситуацией с голосованием.

"Трудное решение, правда, но я снимаю свою кандидатуру в Нацотборе на Евровидение 2024. Это решение далось мне сложно, но все же я о творчестве, о музыке, о сцене, о шоу, о работе, о песне, о своих людях, о вас, обо всех нас", - написала певица.

"Все, что происходит сейчас - это уже не о вышесказанном, и не обо мне. К сожалению, голосование в моменте уже не вернуть, а я доверяю именно моменту. "Дия" работала ночью, утром она снова не работала, сейчас, как мне известно, она снова работает. Голоса могли засчитаться некорректно", - добавила она.

Артистка сделала заявление по голосованию (фото: instagram.com/skylerr_official)

По словам SKYLERR, она понимает, что это "большая система", но выступает за "голосование прозрачное и понятное, которое в моменте".

"В этой пиар-гонке, которая сложилась из-за этой ситуации, участвовать мне не интересно, "нет победителей в этом марафоне" - слова из моей песни, которые на сегодняшний день как никогда актуальны. Я остаюсь верна себе и своим месседжам, своим смыслам, которые несла я и моя песня", - написала артистка.

Также она призвала всех "оставаться людьми" и поблагодарила команду, которая создавала шоу.

Певица SKYLERR отказалась от участия в Нацотборе (скриншот)

Как реагирует сеть

В комментариях украинцы пишут: